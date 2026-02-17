Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Перекусы в дороге против усталости
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 17:05

Кофе не спасёт, музыка не разбудит: один способ вернуть концентрацию работает лучше любых энергетиков

Долгая дорога способна усыпить даже опытного водителя, особенно если маршрут тянется без остановок часами. Усталость подкрадывается незаметно: сначала теряется концентрация, затем появляются микросны, которые за рулём могут стоить слишком дорого. Эксперты напоминают, что игнорировать такие сигналы опасно и для себя, и для окружающих. Об этом сообщает "За рулем".

Почему сон за рулём так опасен

Чувство усталости редко возникает внезапно — чаще оно накапливается постепенно. Водитель начинает чаще моргать, зевать, пропускать дорожные знаки и не сразу реагировать на изменение обстановки. Машина может слегка "гулять" по полосе, а внимание рассеивается.

Подобная невнимательность нередко становится причиной аварий даже на пустой трассе — именно так объясняют многие ДТП происходят на ровном месте. Если пассажиры замечают, что водитель словно "выключается" и забывает о переключении передач или других действиях, его нужно немедленно разбудить и потребовать остановиться. Продолжать путь в таком состоянии — значит сознательно идти на риск.

Профилактика вместо борьбы с последствиями

Лучше не доводить до критической усталости, а заранее планировать режим движения. Оптимально делать остановки каждые три-четыре часа, выходить из машины, немного разминаться и проветриваться. Даже короткая пауза помогает восстановить концентрацию и снизить нагрузку на организм.

В дороге стоит пить больше воды — естественная потребность в остановке не позволит слишком долго игнорировать сигналы тела. Тяжёлые бутерброды лучше заменить лёгкими перекусами: мандаринами, орехами, сухофруктами или мармеладом. Освежающий эффект даёт и мятная жевательная резинка.

Не менее важно учитывать и общее состояние автомобиля перед выездом. Как и при дальней зимней поездке без подготовки, отсутствие пауз и продуманного плана увеличивает риски, даже если дорога кажется знакомой и безопасной. Внимание к деталям в таких ситуациях играет решающую роль.

Лёгкий дискомфорт как способ сохранить внимание

Создать условия, которые не позволят полностью расслабиться, тоже полезно. Можно слегка приоткрыть окна, чтобы в салон поступал свежий воздух и появлялся лёгкий шум. Приторные ароматизаторы лучше убрать — они создают ощущение уюта и тепла, что только усиливает сонливость.

Хорошая идея — наполнить салон натуральным цитрусовым ароматом. Если пассажиры почистят мандарины, воздух станет бодрящим, а сама процедура отвлечёт от монотонности пути. Но важно помнить: никакие хитрости не заменят отдыха.

Самый действенный способ сохранить безопасность — остановиться и поспать хотя бы полчаса. Даже короткий сон эффективнее кофе, энергетиков и громкой музыки. Организм нельзя обмануть, зато можно вовремя дать ему восстановиться и продолжить путь уже с ясной головой.

Автор Дмитрий Сафронов
Дмитрий Сафронов — автоэксперт, инженер-механик (НГТУ) с 15-летним стажем. Специалист по подготовке и испытаниям внедорожной техники в экстремальных условиях.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

