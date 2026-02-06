Ехал по пустой дороге — и всё случилось за секунду: почему ДТП происходят "на ровном месте"

Даже на пустой и хорошо знакомой дороге авария может произойти внезапно и без видимых причин. Водителю кажется, что ситуация полностью под контролем, но одна секунда невнимательности способна перечеркнуть это ощущение. Эксперты подчёркивают: большинство таких ДТП не связано ни с погодой, ни с инфраструктурой. Об этом MosTimes рассказал руководитель автошколы ОРЛАН Владимир Покровский.

Человеческий фактор как главная причина аварий

По словам специалиста, практически ни один водитель не выезжает на дорогу с мыслью о возможной аварии. Однако решающую роль в ДТП "на ровном месте" играет именно человеческий фактор. Даже при хорошем освещении, сухом асфальте и минимальном трафике водитель может упустить важный момент.

"В первую очередь, внимательность водителя. Большинство из ДТП, которые произошли, это телефоны, водители отвлекаются на дороге", — отметил руководитель автошколы ОРЛАН Владимир Покровский.

Использование смартфона, переключение музыки, чтение уведомлений или даже короткий взгляд на экран лишают водителя драгоценного времени для реакции. Этого оказывается достаточно, чтобы не заметить остановившийся впереди автомобиль.

Эмоции и дорожные ситуации

Второй по значимости фактор — эмоциональное состояние человека за рулём. Раздражение, спешка, усталость или стресс напрямую влияют на скорость реакции и принятие решений. Нередко водителя провоцирует поведение других участников движения.

"Водитель, находясь на дороге, мог среагировать на какие-то происшествия. Может быть, другой водитель вынудил его совершить какие-то маневры", — пояснил Покровский.

В таких ситуациях даже опытные автомобилисты могут допустить ошибку: резко затормозить, перестроиться без достаточной дистанции или не рассчитать скорость.

Почему "на ровном месте" происходят столкновения

Третьим фактором эксперт называет состояние дороги и автомобиля, однако именно он, по его словам, встречается реже всего. Куда чаще аварии выглядят максимально буднично и предсказуемо.

"Одна машина остановилось, к примеру, пропускать пешеходов или объезжать дорожников. Второй водитель не успел среагировать, получилось столкновение", — рассказал автоэксперт.

Такие ДТП обычно происходят в потоке, на прямых участках дороги или перед пешеходными переходами. Они не сопровождаются экстремальными манёврами или высокой скоростью, но приводят к повреждениям и заторам.

Секунда, которая решает всё

По мнению Покровского, термин "ДТП на ровном месте" во многом условный. В действительности большинство аварий происходит именно так — без намерений, рисков и сложных условий.