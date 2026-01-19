Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Пробка у Кремля в Москве
Иван Рогов Опубликована сегодня в 17:54

Раньше злился, когда сзади моргали дальним: теперь знаю — это вежливая просьба, а не требование

Двукратное моргание дальним светом предупреждает об опасности впереди — автоэксперт

Дорога — это не только знаки и разметка, но и негласный "язык" водителей, который помогает быстрее понимать друг друга в потоке. Многие сигналы используются годами и давно стали привычными, хотя в автошколах о них почти не рассказывают. Автоинструктор напомнил о самых распространённых водительских жестах и световых сигналах, которые полезно знать каждому. Об этом сообщает портал naavtotrasse. ru.

Аварийка как знак вежливости и извинений

Самый узнаваемый сигнал — кратковременное включение аварийной сигнализации. Чаще всего так благодарят за уступленную полосу или пропущенный манёвр. Однако у этого жеста есть и другое значение. Его используют как извинение, если водитель случайно подрезал, создал помеху или вынудил другого участника движения притормозить.

Такой простой сигнал часто снижает накал эмоций и помогает избежать конфликта. Даже в напряжённой ситуации аварийка воспринимается как признание ошибки и жест уважения, что особенно важно при общении между водителями в потоке.

Моргание дальним светом навстречу

Двукратное моргание дальним светом от встречного автомобиля — это почти всегда предупреждение. Чаще всего таким образом сообщают о засаде ГАИ впереди по маршруту. Но смысл сигнала шире. Он может указывать на аварию, дорожные работы, препятствие на проезжей части или другие опасные обстоятельства.

"Моргание фарами — это не всегда про инспекторов, чаще это просьба быть внимательнее", — отметил автоинструктор в интервью порталу naavtotrasse. ru.

Водители грузовиков и автобусов иногда дополняют этот сигнал жестом рукой с раскрытой ладонью перед лобовым стеклом.

СТОП-сигналы и просьба держать дистанцию

Если автомобиль впереди вас на мгновение включает стоп-сигналы, но при этом не снижает скорость, это не случайность. Такой приём используют, чтобы попросить увеличить дистанцию. В плотном потоке многие машины едут слишком близко друг к другу, создавая риск ДТП.

Опытные водители слегка касаются педали тормоза дважды подряд, чтобы просто зажечь стоп-сигналы. Это ненавязчивая просьба отодвинуться и не "висеть на бампере", особенно в условиях повышенной опасности на загруженной дороге.

Противотуманный фонарь как ответ на дальний свет

Задний противотуманный фонарь нередко используют не по прямому назначению. Его включают, когда водитель сзади едет с дальним светом и ослепляет. Яркий красный сигнал заставляет обратить внимание и напомнить о необходимости переключиться на ближний свет.

Сигнал сзади: просьба уступить полосу

Если автомобиль позади моргает дальним светом, чаще всего это означает просьбу уступить дорогу. Водитель может спешить или двигаться быстрее потока. Если есть возможность безопасно сместиться правее, такой жест обычно воспринимается спокойно. В ответ нередко следует благодарность — те самые несколько миганий аварийкой.

Подобные негласные сигналы делают движение более предсказуемым и понятным. Они не заменяют правила дорожного движения, но помогают водителям быстрее находить общий язык и снижать уровень напряжения на дороге.

Автор Иван Рогов
Иван Рогов — автоэксперт, инженер (МГТУ ГА) с 15-летним стажем. Специалист по безопасности и тех-аудиту. Провел 500+ тест-драйвов и глубоких обзоров.
Редактор Алина Семёнова
Алина Семёнова — журналист, корреспондент новостной службы Ньюсинфо

