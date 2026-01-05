Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Женщина за рулем
Женщина за рулем
© unsplash.com by ola symolon is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Авто и мото
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 15:29

Эти сигналы на дороге знают далеко не все — а зря: они часто спасают от проблем

Мигание дальним светом предупреждает водителей об опасности на дороге — naavtotrasse.ru

Автомобильный поток живёт по своим негласным правилам, где слова заменяют свет фар, жесты и короткие сигналы. Эти знаки помогают водителям договариваться на дороге, избегать лишнего напряжения и быстрее реагировать на опасные ситуации. Многие из них знакомы опытным автомобилистам, но для новичков остаются загадкой. Об этом рассказал портал naavtotrasse.ru.

Аварийка как язык вежливости

Кратковременное включение аварийной сигнализации давно стало универсальным жестом дорожного этикета. Его используют не только для благодарности, но и как способ извиниться, если манёвр оказался неудачным. Такой сигнал часто подаётся после резкого перестроения или случайно созданной помехи. Даже если ситуация заставила другого водителя резко тормозить, "аварийка" обычно снижает градус эмоций и помогает избежать конфликта. Этот простой жест воспринимается как признание ошибки и уважение к другим участникам движения, формируя более спокойную культуру вождения.

Предупреждения встречным водителям

Двукратное мигание дальним светом со стороны встречного автомобиля чаще всего воспринимается как сигнал опасности впереди. Нередко так предупреждают о посту ГАИ, но этим значение жеста не ограничивается. Он может указывать на аварию, дорожные работы, поваленное дерево или другие препятствия. Водители грузовиков и автобусов иногда заменяют этот сигнал жестом руки с растопыренными пальцами перед лобовым стеклом. В любом случае такой знак — повод снизить скорость и внимательнее оценивать дорожную обстановку.

Просьба держать дистанцию

Если автомобиль впереди на мгновение зажигает стоп-сигналы, это не всегда означает торможение. Опытные водители таким образом просят увеличить дистанцию. В плотном потоке многие едут слишком близко друг к другу, что повышает риск ДТП. Короткое двойное касание педали тормоза включает только стоп-сигналы, не замедляя машину. Это ненавязчивое напоминание помогает восстановить безопасный интервал и снизить общее напряжение в потоке.

Свет против света

Задний противотуманный фонарь тоже иногда используют как средство общения. Его кратковременное включение может намекать водителю сзади, что тот едет с дальним светом и слепит впереди идущую машину. В такой ситуации стоит проверить приборную панель и при необходимости переключиться на ближний свет. Этот приём особенно актуален в тёмное время суток на загородных трассах, где ошибка с освещением быстро утомляет зрение.

Когда просят уступить дорогу

Мигание дальним светом со стороны автомобиля, движущегося сзади, чаще всего означает просьбу уступить полосу. Обычно так сигналят водители, которые спешат и хотят обогнать. Если дорожная обстановка позволяет, можно сместиться правее. В ответ нередко следует короткая "аварийка" в знак благодарности. Такое негласное взаимодействие делает движение более предсказуемым, хотя в автошколах этим сигналам уделяют минимум внимания.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Лед на стекле появляется из-за влажного салона — автомеханик вчера в 18:31
Почему кипяток для льда — прямой путь к замене стекла: лучше сделать иначе

Лед на лобовом стекле часто появляется из-за ошибок водителя. Почему опасен кипяток, как помогает проветривание и как безопасно оттаять стекло без подогрева.

Читать полностью » Маловязкое масло снижает потери при холодном запуске, но подходит не всем моторам — автоэксперты вчера в 14:55
Зимой водители массово делают это с маслом — и незаметно вредят двигателю

Нужно ли менять вязкость моторного масла зимой и действительно ли «пожиже» всегда лучше для двигателя? Разбираемся в нюансах и распространённых мифах.

Читать полностью » Сизый дым из выхлопной сигнализирует о попадании масла — эксперты вчера в 10:28
Перестал игнорировать сизый дым — и спас двигатель от гильзовки: что нужно сделать сразу

Масло в камере сгорания — один из первых сигналов к серьезным проблемам. Какие признаки выдают "масложор" и как вовремя остановить износ, не доводя до капиталки.

Читать полностью » Отказ тормозов возникает из-за перегрева жидкости, износа колодок и утечек — ЭраАвто вчера в 6:21
Современный автомобиль не спасает от этого: что делать, когда тормоза пропадают

Отказ тормозов может случиться даже в современном автомобиле. Какие признаки нельзя игнорировать и как действовать в критический момент — разбор для водителей.

Читать полностью » Неправильное извлечение пистолета вредит кузову автомобиля — моторист вчера в 2:56
Машину на заправке лучше закрывать на ключ: и дело не в ворах, а в том, о чем вы не догадываетесь

Ошибки на заправке могут повредить кузов и топливную систему. Почему нельзя торопиться с пистолетом, заливать бак до горловины и оставлять авто открытым.

Читать полностью » Водитель может получить два штрафа с камер, если нарушения зафиксированы в разное время — naavtotrasse.ru 03.01.2026 в 21:58
На этом участке легко нарваться сразу на два штрафа — и многие узнают об этом постфактум

Можно ли получить два штрафа за одно нарушение с дорожных камер и в каких случаях их можно оспорить — разъяснения автоюриста и важные детали.

Читать полностью » Инспекторы ГИБДД советуют не выходить из машины при остановке — автоэксперт 03.01.2026 в 17:24
Вышел из машины с документами навстречу инспектору? Это главный сигнал для длительного разговора

Грубость и лишняя откровенность с инспектором часто заканчиваются штрафами. Как вести себя на остановке, что говорить и как правильно вести съемку без конфликта.

Читать полностью » Ford EcoSport и Suzuki Vitara выделяются надёжностью среди компактных кроссоверов с пробегом — перекупы 03.01.2026 в 13:46
Эти кроссоверы не пугают сервисом и не теряют в цене: редкое сочетание на вторичке

Компактные кроссоверы на вторичке ценят за клиренс и надежность. Какие модели действительно стоят внимания и чем они выгодно отличаются от конкурентов.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Перенесённый грипп не защищает от нового заражения — доцент Коновалов
Авто и мото
Новые автомобили в России дорожают из-за утильсбора — глава группы Шкуматов
Мир
Вашингтон рассматривает Мексику как новую цель влияния — аналитики
Туризм
Цены на жильё и транспорт на Капри остаются высокими вне зависимости от сезона — туристы
Мир
США заявляют о необходимости контроля над Гренландией — сенатор Пушков
Спорт и фитнес
Утренняя пробежка улучшает сон, настроение и продуктивность — тренеры
Общество
Аварии в сфере ЖКХ снизились на 40% в праздники — глава Минстроя Файзуллин
Еда
Торт "Мадлен" не требует многодневной выдержки и готов к подаче в день приготовления — кулинары
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet