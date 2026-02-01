Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Водитель едет за рулем
Водитель едет за рулем
© Designed by Freepik by freepik is licensed under public domain
Главная / Авто и мото
Иван Рогов Опубликована сегодня в 21:20

Электроника берёт управление — внимание уходит: как ассистенты незаметно повышают риск ДТП

Автомобильные технологии развиваются стремительно, обещая водителям комфорт и дополнительную защиту. Электронные ассистенты берут на себя всё больше задач, снижая нагрузку за рулём. Однако вместе с удобством растёт риск потери концентрации и чувства ответственности. Об этом сообщает "Российская газета".

Комфорт, который отвлекает

Современные автомобили оснащаются множеством систем помощи водителю, от круиз-контроля до автоматического удержания в полосе. Эти технологии действительно способны повысить безопасность, но при определённых условиях дают обратный эффект. Чем меньше действий требуется от человека, тем слабее его вовлечённость в дорожную ситуацию.

Исследование, проведённое в Нидерландах, показало, что использование обычного круиз-контроля увеличивает вероятность столкновений на 12%. Адаптивная версия этой системы повышает риск ДТП на 1,8-8% в зависимости от условий движения. Основная причина — снижение внимания: водитель начинает реже оценивать обстановку, полагаясь на электронику. Именно поэтому даже секунда невнимательности в городе может привести к ситуации, в которой времени на реакцию уже не остаётся. При этом системы предупреждения действительно сокращают число аварий, тогда как комфортные функции чаще расслабляют.

Автопилот и размытая ответственность

Региональный директор дивизиона "Москва-Восток" ГК "Интерлизинг" Никита Осипов считает показательными данные по использованию автопилота Tesla. Анализ сотен происшествий показал, что почти половина аварий произошла в ситуациях, когда водитель мог вовремя среагировать, но не сделал этого.

"Проблема в балансе между помощью и зависимостью: чем больше систем активной безопасности, тем меньше водитель чувствует личную ответственность", — считает Никита Осипов.

Эксперт подчёркивает, что адаптивный круиз-контроль не всегда корректно распознаёт медленно движущиеся или неподвижные объекты. Не все автомобили с этой функцией оснащены автоматическим экстренным торможением. В российских условиях добавляются сложности, связанные с плохой разметкой, загрязнёнными знаками и погодой, из-за чего автоматика может не сработать именно тогда, когда на неё рассчитывают.

Психология водителя и скрытая усталость

Независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов отмечает, что высокий уровень автоматизации влияет не только на внимание, но и на общее состояние водителя. Электронные помощники создают ощущение полной защищённости, из-за чего риски на дороге начинают восприниматься как менее значимые.

"Полагаясь на электронные помощники, автомобилисты могут недооценивать риски на дороге", — рассказывает независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов.

Он также обращает внимание на менее очевидные факторы. Цветная подсветка салона ассоциируется у организма с отдыхом, а сложные мультимедийные системы и голосовые ассистенты создают постоянную когнитивную нагрузку. Не случайно сенсорные панели и мультимедийные системы нередко оказываются источником раздражения и дополнительного отвлечения, даже если водитель не взаимодействует с ними напрямую. Активные акустические системы, подавляющие внешние шумы, снижают чувствительность к изменению скорости и динамики движения.

Когда технологии требуют осознанности

Директор департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий подчёркивает, что комфорт-ориентированные функции, такие как массажные кресла или расширенные ассистенты, усиливают расслабленность за рулём. По его словам, это связано с особенностями человеческой психологии: уверенность в том, что автомобиль "следит" за ситуацией, снижает активность водителя.

Руководитель управления по работе с импортёрами "Газпромбанк Автолизинг" Александр Корнев напоминает, что автомобиль остаётся источником повышенной опасности. По его мнению, главная угроза электронных помощников — постепенное размывание ответственности, когда человек всё чаще перекладывает принятие решений на машину.

В итоге эксперты сходятся во мнении, что технологии способны повысить безопасность лишь при осознанном использовании. Автомобили становятся умнее, но это не отменяет необходимости постоянного внимания и участия водителя, от которого по-прежнему зависит безопасность всех участников движения.

Автор Иван Рогов
Иван Рогов — автоэксперт, инженер (МГТУ ГА) с 15-летним стажем. Специалист по безопасности и тех-аудиту. Провел 500+ тест-драйвов и глубоких обзоров.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Мороз за окном — сауна в салоне: методы, после которых холод в машине сдаётся за минуты вчера в 17:10

Зимой водители ищут способ быстрее согреться в машине. В материале разобраны рабочие способы прогрева салона и решения, которые не дают эффекта.

Читать полностью » Секунда невнимательности в городе — и поздно тормозить: почему ДТП происходят вчера в 15:00

Рутинные городские поездки маскируют реальные угрозы: даже секунда невнимательности или короткий звонок превращают привычный маршрут в опасную ситуацию.

Читать полностью » Ярче для себя — хуже для всех: чем LED-лампы заканчиваются на дороге 30.01.2026 в 20:14

Самовольная замена галогенных ламп на LED в штатной оптике меняет светораспределение: локальная яркость растёт, граница отсечки исчезает, встречные водители оказываются под риском.

Читать полностью » Двигатель живёт своей жизнью: плавающие обороты сигналят о поломке, которая тянет деньги из бака 30.01.2026 в 19:40

Плавающие обороты на холостом ходу могут привести к серьёзным поломкам двигателя. Разбираемся, какие системы чаще всего дают сбой и с чего начинать диагностику.

Читать полностью » Увидел новый силуэт Toyota — корма и световая полоса выдали больше, чем хотелось бренду 30.01.2026 в 18:05

Затемнённый кадр показывает широкую корму и двойную LED-полоску — не просто стиль, а намёк на трёхрядный электровнедорожник и подготовку заводов в США.

Читать полностью » То, что росло четверть века, вдруг остановилось: легковые автомобили нарушили главный тренд 30.01.2026 в 17:38

Впервые за 25 лет автопарк легковых автомобилей в России сократился. Статистика МВД показывает новые тенденции и смещение акцентов на рынке.

Читать полностью » Пятнадцать лет — приговор или второе дыхание: старая иномарка внезапно оказалась выгоднее новой 30.01.2026 в 17:35

Средний возраст машин в России превысил 15 лет. Разбираемся, что сегодня важнее — проверенная временем надёжность или гарантия и технологии новых автомобилей.

Читать полностью » АвтоВАЗ включает повышенную передачу: планы на 2026 год ломают старую логику рынка 30.01.2026 в 17:26

АвтоВАЗ планирует увеличить выпуск автомобилей в 2026 году, сохраняя лидерство на рынке и делая ставку на сбалансированный рост и обновление модельного ряда.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Безвиз превратил Китай в воронку: турпоток из России втянулся и не собирается останавливаться
Туризм
Второй загранпаспорт для россиян разрешён уже много лет, но о важном нюансе знают не все
Питомцы
Пёс боится каждой встречной собаки — выдают мелкие сигналы, которые многие пропускают
Спорт и фитнес
“Убился на тренировке” — и стоишь на месте: ошибка, которая тормозит прогресс в зале
Красота и здоровье
Сухость, покраснение и жжение внезапно стали нормой — причина может быть в кожном барьере, а не в аллергии
Еда
Завтрак принцессы Дианы звучит слишком просто — овсянка на ночь, но с одним неожиданным ингредиентом
Недвижимость
Покраска выглядит простой — а результат разочаровывает: 5 ошибок, которые портят даже дорогую краску
Туризм
Одна ошибка — и рамен разочарует: что важно знать перед первой миской в Токио
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet