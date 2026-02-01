Электроника берёт управление — внимание уходит: как ассистенты незаметно повышают риск ДТП

Автомобильные технологии развиваются стремительно, обещая водителям комфорт и дополнительную защиту. Электронные ассистенты берут на себя всё больше задач, снижая нагрузку за рулём. Однако вместе с удобством растёт риск потери концентрации и чувства ответственности. Об этом сообщает "Российская газета".

Комфорт, который отвлекает

Современные автомобили оснащаются множеством систем помощи водителю, от круиз-контроля до автоматического удержания в полосе. Эти технологии действительно способны повысить безопасность, но при определённых условиях дают обратный эффект. Чем меньше действий требуется от человека, тем слабее его вовлечённость в дорожную ситуацию.

Исследование, проведённое в Нидерландах, показало, что использование обычного круиз-контроля увеличивает вероятность столкновений на 12%. Адаптивная версия этой системы повышает риск ДТП на 1,8-8% в зависимости от условий движения. Основная причина — снижение внимания: водитель начинает реже оценивать обстановку, полагаясь на электронику. Именно поэтому даже секунда невнимательности в городе может привести к ситуации, в которой времени на реакцию уже не остаётся. При этом системы предупреждения действительно сокращают число аварий, тогда как комфортные функции чаще расслабляют.

Автопилот и размытая ответственность

Региональный директор дивизиона "Москва-Восток" ГК "Интерлизинг" Никита Осипов считает показательными данные по использованию автопилота Tesla. Анализ сотен происшествий показал, что почти половина аварий произошла в ситуациях, когда водитель мог вовремя среагировать, но не сделал этого.

"Проблема в балансе между помощью и зависимостью: чем больше систем активной безопасности, тем меньше водитель чувствует личную ответственность", — считает Никита Осипов.

Эксперт подчёркивает, что адаптивный круиз-контроль не всегда корректно распознаёт медленно движущиеся или неподвижные объекты. Не все автомобили с этой функцией оснащены автоматическим экстренным торможением. В российских условиях добавляются сложности, связанные с плохой разметкой, загрязнёнными знаками и погодой, из-за чего автоматика может не сработать именно тогда, когда на неё рассчитывают.

Психология водителя и скрытая усталость

Независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов отмечает, что высокий уровень автоматизации влияет не только на внимание, но и на общее состояние водителя. Электронные помощники создают ощущение полной защищённости, из-за чего риски на дороге начинают восприниматься как менее значимые.

"Полагаясь на электронные помощники, автомобилисты могут недооценивать риски на дороге", — рассказывает независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов.

Он также обращает внимание на менее очевидные факторы. Цветная подсветка салона ассоциируется у организма с отдыхом, а сложные мультимедийные системы и голосовые ассистенты создают постоянную когнитивную нагрузку. Не случайно сенсорные панели и мультимедийные системы нередко оказываются источником раздражения и дополнительного отвлечения, даже если водитель не взаимодействует с ними напрямую. Активные акустические системы, подавляющие внешние шумы, снижают чувствительность к изменению скорости и динамики движения.

Когда технологии требуют осознанности

Директор департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий подчёркивает, что комфорт-ориентированные функции, такие как массажные кресла или расширенные ассистенты, усиливают расслабленность за рулём. По его словам, это связано с особенностями человеческой психологии: уверенность в том, что автомобиль "следит" за ситуацией, снижает активность водителя.

Руководитель управления по работе с импортёрами "Газпромбанк Автолизинг" Александр Корнев напоминает, что автомобиль остаётся источником повышенной опасности. По его мнению, главная угроза электронных помощников — постепенное размывание ответственности, когда человек всё чаще перекладывает принятие решений на машину.

В итоге эксперты сходятся во мнении, что технологии способны повысить безопасность лишь при осознанном использовании. Автомобили становятся умнее, но это не отменяет необходимости постоянного внимания и участия водителя, от которого по-прежнему зависит безопасность всех участников движения.