Врач-эндокринолог и диетолог Алексей Калинчев в беседе с NewsInfo.Ru порекомендовал в жару пить теплый чай, предпочтительно зеленый, отмечая, что такие напитки лучше помогают охлаждению, нежели холодные с льдом.
"Я сторонник зеленого чая. Но насколько я понимаю, зеленый, черный равноценны. Рекомендуется горячий чай", — отметил Калинчев.
В жару лучшим выбором напитков, по мнению врача, являются теплый чай и обычная питьевая вода, которую также можно ароматизировать лимоном. Калинчев поделился опытом жителей жарких, в основном мусульманских стран, которые традиционно употребляют горячий чай, обычно черный, из-за отсутствия зеленого. Он подчеркнул, что горячие напитки эффективнее способствуют терморегуляции и охлаждению тела в жару.
Калинчев также выделил альтернативы традиционным напиткам, такие как квас и морсы, но отметил, что домашнее приготовление кваса требует значительных усилий и наличия специальных знаний, а магазинные варианты часто содержат алкоголь и сахар, что не способствует охлаждению.
В отношении компотов из свежих ягод, Калинчев выразил сомнение в их способности утолять жажду из-за высокого содержания сахара, отмечая, что такие напитки чаще всего употребляются дома в качестве десерта, а не как средство борьбы с жарой на улице.
Фото: commons.wikimedia.org/Tesla Delacroix (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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