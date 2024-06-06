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Нарколог Шуров: энергетики могут вызвать усиление усталости
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:08

Нарколог Шуров: энергетики могут вызвать усиление усталости

Нарколог Василий Шуров предупредил о вредном воздействии энергетиков на мозг из-за высокого содержания кофеина, который блокирует аденозиновые рецепторы, что может вызвать усиление усталости после его исчезновения.

В напитках также содержится большое количество сахара, что увеличивает риск получения избыточной дозы. Кроме того, нутрициолог Ангелина Ищук отметила наличие в энергетиках экстракта гуараны и других компонентов, усиливающих психостимулирующий эффект и повышающих артериальное давление.

Фото: flickr.com/Shawn Rossi (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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