Педиатр Ольга Кашляк рассказала, как предотвратить скачки сахара в крови у диабетиков за счет употребления подходящих напитков, особенно в жаркую погоду. Недостаток воды в организме может привести к обезвоживанию и увеличению концентрации глюкозы в крови, что особенно опасно для диабетиков. Симптомы обезвоживания включают постоянную жажду, усталость, сухость во рту, потемнение мочи, головокружение и сухость кожи.

Для поддержания гидратации рекомендуется пить воду, несладкий чай (например, каркаде, зеленый, травяной, с мелиссой и мятой), нежирное или растительное молоко, комбучу, овощные соки (томатный или из огурцов), и минеральную воду. Сладких газированных напитков, алкоголя, энергетических напитков и покупных соков следует избегать, предпочтение лучше отдать свежевыжатым сокам.

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