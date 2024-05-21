После ухода Coca-Cola россияне отдали предпочтения местным брендам колы, таким как Добрый Cola, Черноголовка Кола и CoolCola, выбирая их за сходство вкуса с оригиналом. По данным опроса, большинство россиян регулярно пили Coca-Cola, и большая часть из них продолжает искать оригинальный напиток в продаже, хотя только некоторые готовы платить за него больше, сообщает Газета.Ру.
В марте 2022 года Coca-Cola HBC прекратила свою деятельность в России.
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