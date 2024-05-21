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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:03

Представители сервиса "Пакет" от Х5: после ухода Coca-Cola россияне предпочли Добрый Cola

После ухода Coca-Cola россияне отдали предпочтения местным брендам колы, таким как Добрый Cola, Черноголовка Кола и CoolCola, выбирая их за сходство вкуса с оригиналом. По данным опроса, большинство россиян регулярно пили Coca-Cola, и большая часть из них продолжает искать оригинальный напиток в продаже, хотя только некоторые готовы платить за него больше, сообщает Газета.Ру.

В марте 2022 года Coca-Cola HBC прекратила свою деятельность в России.

Фото: flickr.com/gtwang.org (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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