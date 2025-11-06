Я не узнала себя в зеркале: Дрю Бэрримор честно рассказала о менопаузе и гормонах

Голливудская актриса и телеведущая Дрю Бэрримор, известная своими откровениями о личных испытаниях, поделилась новым этапом своей жизни — опытом заместительной гормональной терапии (ЗГТ). 50-летняя звезда рассказала, что переход к менопаузе стал для неё эмоциональным и физическим вызовом, но помог ей пересмотреть своё отношение к себе и телу.

"Я не узнала себя в зеркале"

Бэрримор призналась, что процесс подбора терапии оказался сложнее, чем ожидалось.

"Все говорили, что это будет методом проб и ошибок, и я просто прошла через множество ошибок", — рассказала Дрю Бэрримор в интервью People.

Актриса не скрывает: гормональные изменения сильно повлияли на её внешность и самочувствие.

"Я не узнала человека, которого увидела в зеркале. Я подумала: "Это хранитель склепа? Нет, это я”", — сказала она с самоиронией.

Что такое ЗГТ и кому она помогает

Заместительная гормональная терапия (ЗГТ) используется для восполнения уровня эстрогена, который резко падает в период менопаузы и перименопаузы. Это помогает уменьшить такие симптомы, как приливы, бессонница, раздражительность, сухость кожи и изменения настроения.

"Эстроген можно вводить через таблетки, пластыри, гель, спрей или вагинальное кольцо. Неоральные формы считаются более безопасными, так как снижают риск инсульта и сердечного приступа", — пояснила Морин Слэттери, акушер-гинеколог из Рочестера.

Для женщин, у которых сохраняется матка, добавляется прогестерон, чтобы снизить риск гиперплазии эндометрия. По данным AARP, такой подход особенно эффективен для женщин младше 60 лет или в ранней стадии менопаузы.

Побочные эффекты и поиск баланса

Актриса рассказала, что во время терапии заметила изменения во внешности и настроении:

"Моя кожа опухла от гормонов, и я просто не чувствовала себя хорошо", — призналась Бэрримор.

Эти ощущения побудили её пересмотреть образ жизни и усилить заботу о себе.

"Каждый раз, когда я чувствую себя так, я думаю: пристегнись — ешь чище, спи больше, занимайся спортом и возвращайся к центру", — сказала она.

Список "здоровых привычек"

Особую роль в восстановлении эмоционального равновесия сыграл её терапевт, доктор Барри Михелс, помогший актрисе составить "список из семи привычек", к которому она возвращается снова и снова.

"Со временем он потускнел, но я обвожу его чёрной ручкой, чтобы всё ещё видеть каждую строчку. Это мой якорь", — поделилась Бэрримор.

Эти привычки включают регулярный сон, сбалансированное питание, физическую активность, время на отдых, благодарность и ограничение негативных новостей.

Принятие возраста и новая энергия

Несмотря на трудности, Дрю говорит, что никогда не чувствовала себя настолько живой и вдохновлённой.

"Это не может произойти достаточно скоро. Я чувствую себя как Фродо — вижу это кольцо и иду к нему с радостью!" — пошутила актриса.

Для неё 50 лет — не рубеж, а начало новой главы.

"У меня нет проблем со старением. Это самое счастливое время в моей жизни", — подчеркнула она.

Научный контекст: гормональная терапия и менопауза

Исследование AARP за 2024 год показало, что 65% женщин, обращающихся за лечением симптомов менопаузы в США, получают назначения на ЗГТ. Учёные отмечают: раннее начало терапии снижает риск остеопороза, потери памяти и сердечно-сосудистых заболеваний.

Однако врачи предупреждают, что решение о ЗГТ должно приниматься индивидуально, с учётом истории болезни и рисков (например, тромбозов или рака груди).

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Самостоятельно начинать или прекращать приём гормонов.

Последствие: Гормональный дисбаланс, ухудшение симптомов.

Альтернатива: Консультация с эндокринологом или гинекологом, регулярный контроль анализов.

Последствие: Хроническая усталость, раздражительность, депрессия.

Альтернатива: Психотерапия, поддержка близких, медитация

Плюсы и минусы ЗГТ

Плюсы Минусы Устраняет приливы и бессонницу Возможные побочные эффекты при неправильном подборе доз Сохраняет плотность костей Не подходит при некоторых заболеваниях Улучшает настроение и сексуальное здоровье Требует медицинского наблюдения Замедляет старение кожи Может вызывать отёки и чувствительность груди

Часто задаваемые вопросы

Можно ли сочетать ЗГТ с фитопрепаратами?

Иногда — да, но только под контролем врача, чтобы избежать гормонального дисбаланса.

Как долго можно принимать ЗГТ?

Обычно от 3 до 5 лет, но всё зависит от состояния здоровья и симптомов.

Увеличивает ли ЗГТ риск рака?

Современные исследования показывают, что при правильной дозировке и контроле риск минимален.

Мифы и правда

Миф: ЗГТ нужна только при тяжёлой менопаузе.

Правда: Она может улучшить качество жизни даже при умеренных симптомах.

Миф: Гормоны вызывают ожирение.

Правда: Набор веса чаще связан с образом жизни и снижением метаболизма.

Миф: После 50 начинать ЗГТ поздно.

Правда: При отсутствии противопоказаний она эффективна до 60 лет.