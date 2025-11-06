Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Дрю Бэрримор
Дрю Бэрримор
© commons.wikimedia.org by Angela George at is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 16:43

Я не узнала себя в зеркале: Дрю Бэрримор честно рассказала о менопаузе и гормонах

Актриса Дрю Бэрримор открыто заявила, что проходит гормональную терапию в период менопаузы

Голливудская актриса и телеведущая Дрю Бэрримор, известная своими откровениями о личных испытаниях, поделилась новым этапом своей жизни — опытом заместительной гормональной терапии (ЗГТ). 50-летняя звезда рассказала, что переход к менопаузе стал для неё эмоциональным и физическим вызовом, но помог ей пересмотреть своё отношение к себе и телу.

"Я не узнала себя в зеркале"

Бэрримор призналась, что процесс подбора терапии оказался сложнее, чем ожидалось.

"Все говорили, что это будет методом проб и ошибок, и я просто прошла через множество ошибок", — рассказала Дрю Бэрримор в интервью People.

Актриса не скрывает: гормональные изменения сильно повлияли на её внешность и самочувствие.

"Я не узнала человека, которого увидела в зеркале. Я подумала: "Это хранитель склепа? Нет, это я”", — сказала она с самоиронией.

Что такое ЗГТ и кому она помогает

Заместительная гормональная терапия (ЗГТ) используется для восполнения уровня эстрогена, который резко падает в период менопаузы и перименопаузы. Это помогает уменьшить такие симптомы, как приливы, бессонница, раздражительность, сухость кожи и изменения настроения.

"Эстроген можно вводить через таблетки, пластыри, гель, спрей или вагинальное кольцо. Неоральные формы считаются более безопасными, так как снижают риск инсульта и сердечного приступа", — пояснила Морин Слэттери, акушер-гинеколог из Рочестера.

Для женщин, у которых сохраняется матка, добавляется прогестерон, чтобы снизить риск гиперплазии эндометрия. По данным AARP, такой подход особенно эффективен для женщин младше 60 лет или в ранней стадии менопаузы.

Побочные эффекты и поиск баланса

Актриса рассказала, что во время терапии заметила изменения во внешности и настроении:

"Моя кожа опухла от гормонов, и я просто не чувствовала себя хорошо", — призналась Бэрримор.

Эти ощущения побудили её пересмотреть образ жизни и усилить заботу о себе.

"Каждый раз, когда я чувствую себя так, я думаю: пристегнись — ешь чище, спи больше, занимайся спортом и возвращайся к центру", — сказала она.

Список "здоровых привычек"

Особую роль в восстановлении эмоционального равновесия сыграл её терапевт, доктор Барри Михелс, помогший актрисе составить "список из семи привычек", к которому она возвращается снова и снова.

"Со временем он потускнел, но я обвожу его чёрной ручкой, чтобы всё ещё видеть каждую строчку. Это мой якорь", — поделилась Бэрримор.

Эти привычки включают регулярный сон, сбалансированное питание, физическую активность, время на отдых, благодарность и ограничение негативных новостей.

Принятие возраста и новая энергия

Несмотря на трудности, Дрю говорит, что никогда не чувствовала себя настолько живой и вдохновлённой.

"Это не может произойти достаточно скоро. Я чувствую себя как Фродо — вижу это кольцо и иду к нему с радостью!" — пошутила актриса.

Для неё 50 лет — не рубеж, а начало новой главы.

"У меня нет проблем со старением. Это самое счастливое время в моей жизни", — подчеркнула она.

Научный контекст: гормональная терапия и менопауза

Исследование AARP за 2024 год показало, что 65% женщин, обращающихся за лечением симптомов менопаузы в США, получают назначения на ЗГТ. Учёные отмечают: раннее начало терапии снижает риск остеопороза, потери памяти и сердечно-сосудистых заболеваний.

Однако врачи предупреждают, что решение о ЗГТ должно приниматься индивидуально, с учётом истории болезни и рисков (например, тромбозов или рака груди).

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Самостоятельно начинать или прекращать приём гормонов.
    Последствие: Гормональный дисбаланс, ухудшение симптомов.
    Альтернатива: Консультация с эндокринологом или гинекологом, регулярный контроль анализов.
  • Ошибка: Игнорировать психоэмоциональные проявления менопаузы.
    Последствие: Хроническая усталость, раздражительность, депрессия.
    Альтернатива: Психотерапия, поддержка близких, медитация

Плюсы и минусы ЗГТ

Плюсы

Минусы

Устраняет приливы и бессонницу

Возможные побочные эффекты при неправильном подборе доз

Сохраняет плотность костей

Не подходит при некоторых заболеваниях

Улучшает настроение и сексуальное здоровье

Требует медицинского наблюдения

Замедляет старение кожи

Может вызывать отёки и чувствительность груди

Часто задаваемые вопросы

Можно ли сочетать ЗГТ с фитопрепаратами?
Иногда — да, но только под контролем врача, чтобы избежать гормонального дисбаланса.

Как долго можно принимать ЗГТ?
Обычно от 3 до 5 лет, но всё зависит от состояния здоровья и симптомов.

Увеличивает ли ЗГТ риск рака?
Современные исследования показывают, что при правильной дозировке и контроле риск минимален.

Мифы и правда

Миф: ЗГТ нужна только при тяжёлой менопаузе.
Правда: Она может улучшить качество жизни даже при умеренных симптомах.

Миф: Гормоны вызывают ожирение.
Правда: Набор веса чаще связан с образом жизни и снижением метаболизма.

Миф: После 50 начинать ЗГТ поздно.
Правда: При отсутствии противопоказаний она эффективна до 60 лет.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Флеболог Смирнова перечислила профессии, при которых варикоз развивается раньше сегодня в 15:49
Эта болезнь не спрашивает возраст: профессии, в которых варикоз неизбежен

Флеболог Елена Смирнова рассказала NewsInfo, какие факторы чаще всего провоцируют развитие варикоза.

Читать полностью » Офтальмолог Шилова рассказала, когда готовые очки могут навредить зрению сегодня в 15:36
Когда очки становятся врагом: названа неочевидная опасность покупки без консультации

Офтальмолог Татьяна Шилова объяснила NewsInfo, почему самостоятельный подбор очков может привести к проблемам со зрением.

Читать полностью » Гидратация и здоровье волос: стакан воды утром помогает предотвратить ломкость и выпадение сегодня в 15:36
Не знала, что стакан воды каждое утро может спасти мои волосы: вот что произошло

Хотите иметь здоровые и красивые волосы? Узнайте, как стакан воды каждое утро может улучшить качество ваших волос и сделать их более яркими и крепкими.

Читать полностью » Исследование Food Science & Nutrition: растворимый кофе связан с повышенным риском макулярной дегенерации сегодня в 15:31
Пьёте растворимый кофе по утрам? Новое исследование показало, чем это грозит глазам

Недавнее исследование связывает растворимый кофе с повышенным риском возрастной макулярной дегенерации, заболеванием, приводящим к слепоте. Убедитесь в своих привычках.

Читать полностью » Беруши улучшают качество сна и предотвращают микропробуждения от шума — Павел Кудинов сегодня в 14:15
Думал, что шум мне не мешает — но после этого ночного эксперимента всё понял

Шум мешает спать, а полноценный отдых — залог здоровья. Как выбрать беруши, которые подарят тишину и комфорт, рассказал специалист по сну Павел Кудинов.

Читать полностью » Врач Ирина Крашкина: сильное волнение перед экзаменами может вызвать бессонницу и головные боли у подростков сегодня в 14:14
Я увидел, как стресс перед экзаменом ломает ребёнка — и понял, что оценки не главное

Почему экзаменационный стресс опасен для здоровья ребёнка и как родители могут помочь подростку справиться с тревогой.

Читать полностью » Коллаген в холодце поддерживает здоровье костей и эластичность кожи — Мария Мухина сегодня в 13:15
Беру курицу и немного желатина — и получаю блюдо, которое заменяет коллагеновые добавки

Диетолог Мария Мухина рассказала, чем полезен холодец, как его правильно готовить и почему важно соблюдать меру, чтобы сохранить здоровье суставов и кожи.

Читать полностью » Сомнолог Семченко: сокращение фазы глубокого сна с возрастом повышает риск деменции и сердечных болезней сегодня в 13:08
Я спал по восемь часов, но всё равно чувствовал усталость — причина оказалась неожиданной

Почему с возрастом ухудшается сон и как гигиена сна помогает сохранить ясность ума и здоровье сердца.

Читать полностью »

Новости
Наука
Морской биолог Ривас: косатки поедают только печень акул после обездвиживания
Туризм
Путешественники назвали Боснию и Герцеговину самым недооценённым направлением в Европе
Наука
Брайант: звёзды на поздних стадиях эволюции уничтожают близкие экзопланеты
Еда
Топлёное масло сохраняется до 6 месяцев при комнатной температуре — безопасно для жарки и тушения
Питомцы
Зуд на морде у домашних питомцев могут вызывать аллергия или паразиты
Питомцы
Избыточное кормление домашних кошек лакомствами вызывает ожирение у питомца
Авто и мото
Продажи импортных автомобилей в России снизились на 23% — данные Минпромторга и ППК
Садоводство
Садовод Иван Петров: осиные матки выбирают дыры в земле для зимовки
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet