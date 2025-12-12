Древний мир, где огонь не может победить: как супер-земля защищает свою атмосферу на грани разрушения

TOI-561 b уже несколько лет привлекает внимание исследователей как одна из самых необычных сверхкороткопериодических планет. Однако новое наблюдение перевернуло прежние представления о таких мирах. Оказалось, что каменистое небесное тело, вращающееся на экстремально малом расстоянии от своей звезды, способно сохранять плотную атмосферу, несмотря на угрозы испарения и колоссальные температуры. Об этом сообщает Astrophysical Journal Letters.

Древняя суперземля, нарушающая представления учёных

TOI-561 b — планета, масса которой примерно вдвое превышает земную. Но эта суперземля разительно отличается от нашей планеты. Она располагается так близко к своей звезде, что совершает полный оборот меньше чем за 11 часов. Одна сторона TOI-561 b всегда сияет под светом звезды, а другая, напротив, погружена в постоянный мрак. Эти условия считались несовместимыми с долгим существованием атмосферы, но наблюдения показали обратное.

"Астрономы предполагали, что такая маленькая и раскалённая планета не сможет долго сохранять атмосферу. Наши наблюдения показывают, что TOI-561 b окружена плотным слоем газа, что опровергает эти представления о сверхкороткопериодических планетах", — сказала Николь Уоллак, научный сотрудник Фонда Карнеги.

Планета при этом менее плотна, чем Земля, несмотря на близость масс. Это указывает на необычное внутреннее строение.

"Это не сверхраздутый мир, но её плотность ниже, чем можно было бы ожидать для планеты земного типа", — объяснила ведущий автор исследования Джоанна Теске.

Учёные предполагают, что TOI-561 b имеет маленькое железное ядро и более лёгкую силикатную мантию — своеобразный минеральный "каркас", сформировавшийся в условиях, отличных от тех, в которых возникли земные планеты.

Звезда системы старше Солнца почти вдвое и бедна железом. Это делает TOI-561 b ценным "окном" в эпоху древних миров, существовавших в условиях, когда Вселенная была химически беднее.

"TOI-561 b сформировалась в химической среде, отличной от нашей Солнечной системы. Это окно в ранние этапы эволюции планет во Вселенной", — отметила Джоанна Теске.

Атмосфера, способная охлаждать раскалённую поверхность

Для изучения атмосферы специалисты использовали NIRSpec — ближнеинфракрасный спектрограф телескопа JWST. Во время вторичного затмения они измеряли температуру дневной стороны. В случае обнажённой каменистой поверхности температура достига́ла бы почти 2700 °C, но реальная оказалась ниже — около 1800 °C.

"Сильные ветры переносят тепло на ночную сторону, а водяной пар и силикатные облака поглощают и отражают свет. Это снижает температуру и создаёт эффект охлаждения, который мы наблюдаем", — пояснила соавтор Анджали Пиетт.

Этот температурный дисбаланс стал важным доказательством наличия плотной атмосферы, распределяющей тепло между сторонами планеты.

Магматический океан как главный регулятор

TOI-561 b, судя по моделям, покрыта огромным магматическим океаном — расплавленным слоем силикатов, взаимодействующим с атмосферой. Подобная поверхность создаёт уникальный цикл обмена веществ.

"Газы выходят из планеты, но магма возвращает часть обратно. Планета напоминает мокрый лавовый шар", — сказал Тим Лихтенберг из Университета Гронингена.

Такой механизм позволяет атмосфере оставаться стабильной, несмотря на постоянное воздействие звёздного излучения. Магма испаряет летучие вещества, они поднимаются в атмосферу, затем охлаждаются и возвращаются вновь. Это формирует замкнутый круг, который поддерживает температурную и химическую стабильность.

Длительные наблюдения и научная значимость открытия

Специалисты наблюдали за планетой 37 часов, что эквивалентно почти четырём её "суткам". Эти данные помогут уточнить распределение температур и определить состав атмосферы по всей поверхности.

"Самое интересное, что эти наблюдения порождают больше вопросов, чем дают ответов. Мы видим мир, который пережил миллиарды лет и сохранил атмосферу, несмотря на экстремальные условия", — сказала Джоанна Теске.

Открытие демонстрирует, что даже небольшие каменистые планеты могут удерживать плотные газовые оболочки, если внутренняя структура и химический состав способствуют этому. Магматические океаны, как выяснилось, играют ключевую роль в поддержании таких атмосфер.

Сравнение: чем TOI-561 b отличается от других сверхкороткопериодических планет

TOI-561 b имеет плотную атмосферу, в то время как большинство подобных горячих миров её лишено. Планета менее плотна, чем Земля, что указывает на необычное внутреннее строение, отличное от типичного каменистого ядра. Магматический океан активно взаимодействует с атмосферой, тогда как на многих горячих планетах поверхность полностью испарена. Звезда системы чрезвычайно древняя, что делает планету ценным объектом для изучения ранних этапов эволюции Вселенной. У планеты зафиксировано эффективное перераспределение тепла, что редко наблюдается у тел с такой близостью к звезде.

Плюсы и минусы уникальной структуры TOI-561 b

Исследование этой планеты открывает новые перспективы, но одновременно ставит перед учёными сложные задачи.

Положительные аспекты:

Возможность изучить взаимодействие магматической поверхности и атмосферы. Данные помогают понять, как формировались древние планетные системы. Возможность уточнить модели эволюции короткопериодичных миров. Измерения JWST дают редкую возможность наблюдать температуру поверхности напрямую. Разнообразие химических элементов создаёт уникальные условия для атмосферных процессов.

Ограничения:

Чрезмерная близость к звезде затрудняет точные наблюдения. Сильное излучение усложняет анализ плотности атмосферы. Необходимы длительные наблюдения, чтобы выявить сезонные и временные изменения. Магматическая поверхность создаёт сложные модели взаимодействия с атмосферой. Данные требуют многократной проверки и уточнения.

Советы шаг за шагом: как JWST помогает исследовать такие миры

Использовать метод вторичных затмений для измерения теплового излучения. Применять спектроскопию для определения состава атмосферы. Сравнивать наблюдения с компьютерными моделями магматических океанов. Проводить многочасовые наблюдения для выявления "климатических” особенностей планеты. Анализировать данные совместно с измерениями плотности и орбитальных параметров.

Популярные вопросы об экзопланете TOI-561 b