Древние не выравнивали зубы, а удерживали их от падения: тайный механизм золотых конструкций раскрыт

Многие годы считалось, что первые брекеты появились ещё в Древнем Египте — якобы тамошние мастера выравнивали зубы золотыми проволоками. Эта версия звучала эффектно и идеально ложилась в легенды о продвинутой медицине древних цивилизаций. Однако современные исследования показывают: знаменитые "древние брекеты" не имели отношения к ортодонтии. Об этом пишет Science Alert.

Золотые конструкции: не для выравнивания, а для фиксации

В египетских захоронениях действительно находили золотые элементы рядом с останками — один из самых известных примеров связан с артефактом из Эль-Кватты, датируемым примерно 2500 годом до н. э. Долгое время археологи воспринимали такие находки как ранние прототипы ортодонтических устройств. Но проверка гипотезы показала, что эти конструкции скорее выполняли функции шин или протезов: они удерживали расшатанные зубы на месте или заменяли утраченные, а не пытались переместить их в правильное положение.

Ключевая деталь — свойства материала. Золото, из которого делались такие изделия, было почти чистым (около 97%), а значит оставалось слишком мягким. При постоянной нагрузке оно быстро деформировалось бы и не смогло создавать устойчивое давление, без которого невозможна ортодонтия. Дополнительный аргумент дала археология: подобные предметы часто встречались в захоронениях взрослых женщин, что больше похоже на украшение или символ статуса, чем на медицинский инструмент. Похожее внимание к деталям погребальных комплексов помогает иначе смотреть и на другие находки, например на то, что обнаружили в гробнице Осоркона II.

Почему древним почти не требовались брекеты

Учёные также отмечают, что в древности сама проблема скученности зубов встречалась гораздо реже. Исследования черепов эпохи палеолита показывают почти полное отсутствие мальокклюзии — того самого "тесного ряда", который сегодня является одной из главных причин обращения к ортодонтам. Всё объяснялось образом жизни и питанием: рацион людей был грубым, твёрдым и волокнистым, требовал активного жевания и развивал широкие, сильные челюсти.

Современная пища, напротив, в основном мягкая и обработанная. Челюсти получают меньшую нагрузку, развиваются слабее, а зубам всё чаще не хватает места. Именно поэтому ортодонтические проблемы во многом стали "болезнью цивилизации": они связаны не столько с генетикой, сколько с изменившимися условиями жизни. В последние годы сами зубы всё чаще становятся источником данных о прошлом — так, анализ показал, что гормоны в зубах способны рассказывать о важных событиях в жизни людей прошлых эпох.

Когда родилась настоящая ортодонтия

Первые осмысленные рекомендации по исправлению положения зубов относятся к I веку н. э. Римский врач Аул Корнелий Цельс советовал осторожно направлять неправильно растущий детский зуб пальцем — это отражало принцип постепенного давления, который актуален и сегодня. Позднее, в Средние века и эпоху Возрождения, методы становились более грубыми: врачи, например, применяли деревянные клинья, разбухавшие от слюны и раздвигавшие зубы, что было болезненно и травматично.

Настоящий научный подход оформился в 1728 году, когда французский стоматолог Пьер Фошар выпустил книгу "Хирург-дент". В ней он подробно описал работу с неправильным прикусом и представил устройство "бандо" — металлическую дугу, расширявшую зубной ряд. С этого момента ортодонтия начала развиваться как отдельная дисциплина, а в XIX-XXI веках прошла путь от простых металлических систем до керамических брекетов, лингвальных конструкций и прозрачных капп, созданных с применением 3D-моделирования.

Фактически миф о "египетских брекетах" оказался примером того, как археологические находки могут быть неверно интерпретированы из-за желания увидеть в прошлом знакомые нам технологии. Но реальная история ортодонтии не менее интересна: она показывает, как менялись и человек, и его привычки, а вместе с ними — и необходимость исправлять прикус.