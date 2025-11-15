Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Древний Египет. Храм Рамсеса III
© commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg is licensed under CC BY 4.0
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 14:15

Древнеегипетский наркотик: что скрывают алебастровые сосуды и как опиум проник в культуру фараонов

Древний Египет использовал опиум для медицины — исследование Эндрю Дж. Ко

Исследователи из Йельского университета недавно сделали сенсационное открытие, обнаружив химические следы опиатов в древней алебастровой вазе из Музея Пибоди. Это открытие, опубликованное в журнале Journal of Eastern Mediterranean Archaeology and Heritage Studies, стало "наиболее ясным на сегодняшний день доказательством широкого употребления опиума в древнеегипетском обществе". Анализ показал, что сосуды, использовавшиеся для хранения мазей и духов, могли содержать следы опиума, который был неотъемлемой частью повседневной жизни древних египтян.

"Наши выводы вкупе с предыдущими исследованиями указывают на то, что употребление опиума в древнеегипетской культуре и соседних землях не было случайным или эпизодическим, а в определённой степени было неотъемлемой частью повседневной жизни", — объяснил научный сотрудник музея Эндрю Дж. Ко, ведущий автор исследования.

История и значимость алебастровых сосудов

Алебастровые сосуды, такие как тот, что был исследован, традиционно использовались для хранения ароматических веществ, духов и мазей. Однако это открытие расширяет понимание их роли в древнем обществе. Сосуд, в котором были найдены следы опиатов, был частью Вавилонской коллекции Музея Пибоди, приобретённой в 1911 году. Такие сосуды обычно датируются периодом правления персидских царей — с 550 по 425 год до нашей эры.

Сравнение сосудов и их значимости

Параметр Египетские сосуды Вавилонские сосуды
Материал Алабастрон (кальцит) Алабастрон
Использование Духи, мази, возможно, опиаты Хранение благовоний, возможно, опиаты
Время появления Эпоха Нового Царства, более 3000 лет назад Период правления Дария, Ксеркса, Артаксеркса

Как обнаружили следы опиатов

Исследования, проведённые учёными, включали анализ темно-коричневых остатков в сосуде. С помощью химического анализа были выявлены четкие следы носкапина, гидрокотарнина, морфина, тебаина и папаверина — известных биомаркеров опиума. Эти результаты совпадают с предыдущими открытиями, связанными с египетскими алебастровыми сосудами, а также с кипрскими кувшинами, обнаруженными в обычной гробнице на юге от Каира.

"Эти результаты подтверждают гипотезу о том, что опиум был частью повседневной жизни в древнем Египте, и возможно присутствовал в сосудах из гробницы Тутанхамона", — сказал Эндрю Дж. Ко.

А что если…

  1. Открытие в сосудах из гробницы Тутанхамона подтвердится — это откроет новые страницы в изучении роли опиума в древнеегипетской культуре.

  2. Следы опиатов обнаружатся в других археологических находках — это может изменить наше представление о медицинской и духовной практике в древности.

  3. Следы опиума в сосудах окажутся не случайными — возможно, они использовались для ритуальных целей, как это бывает с наркотиками в разных культурах.

Плюсы и минусы научных открытий

Плюсы Минусы
Возможность пересмотра истории древней фармакологии Проблемы с достоверностью и интерпретацией результатов
Новые данные о роли опиума в древнем обществе Этические вопросы по использованию наркотических веществ в древности
Расширение знаний о медицинской практике в Древнем Египте Трудности в различении следов опиатов и других веществ

FAQ

Какие доказательства употребления опиума были найдены?
В анализе были выявлены следы таких веществ, как носкапин, морфин и папаверин, которые являются биомаркерами опиума.

Как это открытие меняет представление о Древнем Египте?
Оно подтверждает, что опиум мог быть не только медицинским, но и культурным элементом древнеегипетской жизни, возможно, с духовным значением.

Что это открытие может значить для изучения гробницы Тутанхамона?
Если следы опиума будут обнаружены в сосудах из гробницы, это подтвердит гипотезу о его значении в египетской культуре и повседневной жизни фараонов.

Мифы и правда

  1. Миф: опиум был привезён в Египет из других стран в более позднее время.
    Правда: следы опиума обнаружены в древнейших сосудах, что указывает на его использование в Египте задолго до завоеваний Александра Великого.

  2. Миф: опиум в Древнем Египте использовался исключительно в медицинских целях.
    Правда: опиум мог иметь духовное значение и быть частью ритуалов, как это происходило в других культурах.

  3. Миф: египтяне использовали опиум только как благовоние.
    Правда: в некоторых сосудах были найдены следы наркотических веществ, что подтверждает более широкий спектр его применения.

Исторический контекст

  1. Опиум использовался в Месопотамии и Египте ещё до появления крупных торговых путей, и был частью различных религиозных практик.

  2. Письменные свидетельства о применении опиума можно найти в древних медицинских текстах, таких как "Египетский папирус Эберса", который датируется около 1550 года до н. э.

  3. В 1920-х годах, после открытия гробницы Тутанхамона, археологи заметили наличие множества алабастронов, что позже стало темой для исследовательских работ, пытающихся определить их точное назначение.

Три интересных факта

  1. Опиум использовался в качестве лекарства ещё в Древнем Египте, и его эффекты были известны задолго до современных научных открытий.

  2. Кальцитовые сосуды, которые по традиции называют алебастровыми, использовались для хранения не только духов, но и различных лечебных мазей и масел.

  3. Лазерное сканирование черепов, использованное в последнем исследовании, помогло раскрыть ещё больше тайн древней фармакологии.

