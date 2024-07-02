Во время рейса авиакомпании Air Europa из Мадрида в Монтевидео произошел чрезвычайный инцидент, связанный с сильной турбулентностью. Согласно информации, распространенной телеграм-каналом Baza, в результате происшествия пострадало около 40 пассажиров.

Воздушное судно Boeing 787 Dreamliner, выполнявшее данный рейс, попало в зону экстремальной турбулентности. Последствия оказались весьма серьезными: десятки пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Наиболее шокирующим фактом стало то, что одного из пассажиров подбросило настолько сильно, что он оказался на багажной полке.

Пассажир трансатлантического рейса чувствует себя счастливым оттого, что остался жив после того, как сильная турбулентность пронесла его по салону реактивного Boeing и подбросила к потолку авиалайнера.

Очевидцы происшествия сообщают, что самолет внезапно резко снизился, из-за чего некоторые пассажиры ударились головами о потолок салона. Примечательно, что большинство пострадавших не было пристегнуто ремнями безопасности в момент инцидента.

Учитывая серьезность ситуации, экипаж воздушного судна принял решение о вынужденной посадке в Бразилии. По прибытии все пострадавшие были незамедлительно осмотрены медицинскими работниками и получили необходимую помощь больнице Монсенхор-Вальфредо-Гургель в Натале.