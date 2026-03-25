Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Маска для сна
Маска для сна
© www.pexels.com by Polina is licensed under Бесплатное использование
Главная / Наука
Алексей Кузнецов Опубликована сегодня в 11:14

Кино в голове вместо тишины: парадоксальная причина, из-за которой мы просыпаемся бодрыми

Знакомая ситуация: просыпаешься утром, за окном еще серый рассвет, а в голове будто крутилось целое кино с захватывающим сюжетом. Вроде бы спал неспокойно, много чего видел, но встаешь с чувством абсолютной бодрости, будто подзарядил внутренние батарейки на максимум. Бывало и наоборот: проваливаешься в пустоту, спишь десять часов кряду, но встаешь разбитым, словно всю ночь разгружал вагоны. Кажется, ученые наконец нашли объяснение этому парадоксу, перевернув наши представления о качестве ночного отдыха.

"Качество ночного восстановления часто ошибочно связывают с полным отсутствием мыслительной активности. Организм — это сложная система, где даже во время покоя продолжаются процессы регуляции, и сны играют здесь роль предохранителей. Когда мы видим яркие, сюжетные сновидения, мозг может эффективнее перерабатывать накопленный за день информационный стресс. Это позволяет избежать истощения, даже если внешние показатели здоровья кажутся нестабильными".

Врач-терапевт Алексей Поляков

Миф о тишине мозга

Долгое время считалось, что крепкий сон — это состояние полной "отключки", напоминающее глубокий компьютерный сон без активности. Дескать, чем медленнее работают нейроны и чем меньше "шума" в голове, тем лучше восстанавливается система. Мы привыкли думать, что сновидения, особенно яркие и эмоциональные, — это признак беспокойной ночи, почти пробуждение, которое мешает по-настоящему отдохнуть организму, который часто страдает от скрытого дефицита веществ, маскирующегося под усталость.

Новое исследование, проведенное в Лукке, опровергает этот стереотип. Ученые проанализировали записи работы мозга у десятков добровольцев и пришли к выводу: яркие, сюжетные сны вовсе не "рвут" сон, а наоборот, делают его фундамент более прочным. Это противоречит классическим догмам, но подтверждает то, что многие из нас ощущают на практике: глубокое погружение в образный мир сновидений дает куда больше сил, чем бесформенная дрема.

Разумеется, это не значит, что стоит пренебрегать режимом. Как отмечают эксперты, стройность требует дисциплины не только в еде, но и в графике подготовки организма ко сну. Тем не менее, сам психоэмоциональный "рисунок" ночи оказался важнее, чем просто количество часов, проведенных без движения.

Сила глубокого погружения

В ходе экспериментов исследователи будили добровольцев более тысячи раз, чтобы зафиксировать их состояние "здесь и сейчас". Выяснилось, что ощущение "я отлично выспался" возникало чаще у тех, кто видел четкие, детализированные сны. Там, где сновидение было наполнено смыслами, мозг справлялся с эмоциональным ядом будней гораздо эффективнее, чем при пустом, поверхностном дремотном состоянии.

Интересно, что ближе к утру, когда естественная потребность в отдыхе снижается, именно яркие сны помогали людям поддерживать чувство "отстраненности" от внешнего мира. Это своеобразный защитный механизм, позволяющий сохранить состояние качественного восстановления даже тогда, когда организм уже психологически готов к пробуждению от стресса или попыток сбросить вес на фоне хронической усталости.

Междисциплинарный подход в современной науке показывает: важно не только то, как мы спим, но и то, насколько глубоко мы "включаемся" в работу собственного подсознания. Когда мозг занят созданием ярких образов, он меньше реагирует на внешние помехи, например, на дискомфорт или сосудистые реакции, вызванные излишними нагрузками в течение дня.

Сновидения-хранители

Авторы исследования предполагают, что сны выполняют роль хранителей нашего покоя. Для человека, который поддерживает сердечный ритм правильной активностью и заботится о нервной системе, такие сновидения могут быть индикатором здоровья. Если цифры в объективных замерах в норме, а состояние разбитое, возможно, дело именно в отсутствии этой бурной внутренней деятельности.

Дальнейшее изучение этого процесса поможет понять, почему мы порой игнорируем сигналы тела, даже когда цифры в анализах выглядят вполне достойно. Возможно, ключ к восстановлению лежит не в поиске "идеальной тишины", а в том, чтобы позволить подсознанию рисовать свои картины.

"Современная косметология и эстетическая медицина давно признают связь между качеством сна и состоянием кожи. Яркие, восстанавливающие сновидения способствуют снижению уровня кортизола в организме, что напрямую влияет на то, как мы выглядим по утрам. Когда человек испытывает глубокое погружение в сон, процессы регенерации протекают активнее, и кожа быстрее избавляется от признаков дневного стресса. Сон — это база любого ухода за внешностью".

Косметолог Анастасия Шевелева

Проверено экспертом: врач-терапевт Алексей Поляков

Автор Алексей Кузнецов
Алексей Кузнецов — физик-теоретик, к.ф.-м.н. с 12-летним опытом. Работал в ИФ им. Завойского и проектах CERN. Эксперт по квантовым и высоким технологиям.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet