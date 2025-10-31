Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Человек выливает кипяток в раковину
Человек выливает кипяток в раковину
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 19:54

Запах из слива исчезнет за полчаса: простое средство есть на каждой кухне

Специалисты заявили: соль эффективно очищает сливные трубы от органических остатков

Свежесть в ванной и на кухне — это не только вопрос чистоты, но и состояния сантехники. Даже при регулярной уборке из раковины или унитаза может исходить неприятный запах. Причина кроется не всегда в неаккуратности, а чаще — в трубах и сливных соединениях. Но не спешите покупать дорогую химию: избавиться от зловония поможет обычная поваренная соль — безопасное и экологичное средство, проверенное временем.

Почему появляется запах из слива

Внутри труб постепенно скапливаются частицы пищи, волосы, мыльные остатки. Под действием влаги и тепла они начинают разлагаться, вызывая неприятный запах. Дополнительную роль играет слабая вентиляция или изношенные трубы. Вместо агрессивных чистящих гелей, которые вредят эмали и экологии, можно использовать соль — простое средство, которое эффективно очищает и нейтрализует запах.

Сравнение способов устранения запаха

Средство Безопасность Эффективность Экологичность Стоимость
Поваренная соль Высокая Высокая Полная Копеечная
Сода + уксус Средняя Высокая Средняя Низкая
Химические гели Низкая Очень высокая Низкая Средняя-высокая
Лимонная кислота Высокая Средняя Высокая Низкая
Нашатырный спирт Низкая Средняя Низкая Средняя

Советы шаг за шагом: как очистить раковину солью

  1. Засыпьте 1 стакан поваренной соли прямо в сливное отверстие.
  2. Подогрейте половину стакана воды до 65 °C (не кипяток!) и залейте в слив.
  3. Оставьте средство действовать на 30-40 минут - соль растворит отложения и уничтожит бактерии.
  4. После этого включите горячую проточную воду и промывайте систему несколько минут, чтобы удалить остатки загрязнений.

Такой способ не только устраняет запах, но и предупреждает образование засоров.

Очистка унитаза: больше соли — больше эффекта

Для унитаза потребуется около 2 стаканов соли и 1 литр тёплой воды. Средство заливают прямо в чашу и оставляют на 30-60 минут. За это время соль разрушает налёт, устраняет микробы и нейтрализует запах. После процедуры несколько раз смойте воду из бачка.

Важно: не используйте кипяток — он может испортить эмаль унитаза, и придётся менять сантехнику раньше времени.

Чтобы добиться долговременного результата, выполняйте такую чистку ежедневно в течение недели, а затем повторяйте раз в 2-3 недели для профилактики.

А что если запах возвращается?

Если после нескольких процедур запах остаётся, стоит проверить состояние сифонного колена — именно в нём часто застаивается вода с органическими остатками. Иногда помогает прочистка проволокой или разборка сифона.

Для профилактики можно раз в неделю засыпать по полстакана соли в слив раковины и заливать горячей водой. Это поддержит чистоту и предотвратит образование плёнки, где размножаются бактерии.

Плюсы и минусы метода

Критерий Плюсы Минусы
Эффективность Быстро устраняет запах Требует регулярности
Безопасность Не повреждает трубы Не справляется с сильными засорами
Экологичность Безвредно для окружающей среды Может не удалить старую ржавчину
Доступность Есть в каждом доме Нужен контроль температуры воды

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Можно ли заменить соль содой?
Да, но сода действует мягче, и для лучшего эффекта её можно сочетать с уксусом.

Поможет ли морская соль?
Да, но она не эффективнее обычной и стоит дороже.

Какой водой лучше смывать соль?
Горячей, но не кипящей — так средство растворит налёт и удалит остатки жира.

Сколько держать раствор в трубах?
Оптимально — 30-40 минут. Дольше нет смысла: соль уже подействует.

Как избавиться от запаха на кухне?
Обрабатывайте сливы в мойке и посудомоечной машине тем же методом — результат будет ощутим уже после первой процедуры.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные напомнили, что до 20 % коротких замыканий вызывают грызуны сегодня в 20:21
Дети уже паковали сумки для новой квартиры, но я понял, как победить грызунов в доме

Осень приносит не только холод, но и незваных гостей. Узнайте, как простыми мерами предотвратить нашествие мышей и крыс, прежде чем они обоснуются в доме.

Читать полностью » Исследование: на кухонных губках и клавиатуре больше бактерий, чем на крышке унитаза — Элизабет Скотт сегодня в 19:33
Уборка по науке: как часто на самом деле нужно стирать, мыть и дезинфицировать

Учёные выяснили, что в ванной и на клавиатуре больше бактерий, чем в мусорном ведре. Узнайте, как часто нужно чистить каждый уголок дома, чтобы жить безопасно.

Читать полностью » Эксперты советуют выделить место для рюкзака и использовать органайзеры для хранения канцелярии сегодня в 19:32
Беспорядок на столе мешает учёбе школьника: как избавиться от хаоса за один вечер

Как превратить школьный стол в удобное и организованное пространство? Простые лайфхаки, которые помогут ребёнку поддерживать порядок и сосредоточиться на учёбе.

Читать полностью » Специалисты рекомендуют лимонный сок и нашатырный спирт для удаления грибка со шторки в ванной сегодня в 19:30
Не приступайте к отбеливанию ванны и шторки, пока не узнаете эти простые лайфхаки

Даже если шторка в ванной покрылась плесенью, её можно спасти. Рассказываем, как вернуть ей свежесть и белизну простыми домашними средствами.

Читать полностью » Для эффективной дезинфекции CDC рекомендует спирт от 70% или раствор отбеливателя сегодня в 18:21
Очищаете, но не дезинфицируете? Тогда микробы просто размазываются

Как навести идеальную чистоту и защитить дом от вирусов? Разбираемся, какие ошибки совершают даже опытные хозяйки и что советуют эксперты CDC.

Читать полностью » Эксперт Мелисса Хомер: матрас нужно чистить минимум дважды в год, а при наличии животных — каждые три месяца сегодня в 17:09
Плесень, пыль и полкилограмма кожи: что вы не видите под простынёй

Даже самый дорогой матрас со временем становится рассадником пыли и бактерий. Рассказываем, как почистить его дома без химчистки и вернуть свежесть спальне.

Читать полностью » Глубокую чистку дивана проводят дважды в год, а пылесосят — не реже раза в неделю сегодня в 16:04
Диван как новый — за 40 минут и без химчистки: простой способ на выходные

Ваш диван выглядит усталым и потерял свежесть? Рассказываем, как за час вернуть ему чистоту и уют без химчистки и лишних трат.

Читать полностью » В активных зонах квартиры паркет нужно мыть раз в неделю, в спальне — раз в две сегодня в 15:58
Уксус или мыло? Что реально очищает паркет, а что делает хуже

Узнайте, как правильно ухаживать за паркетом, какие средства использовать и как избежать ошибок, чтобы пол оставался блестящим долгие годы.

Читать полностью »

Новости
Дом
Мыть посуду в гостях - плохая примета: что говорят традиции и современные психологи
Дом
Бритва, пемза и машинка: чем убрать катышки с шерстяного и трикотажного свитера
Дом
Лимон, уксус и пар помогут быстро очистить микроволновку без химии
Дом
Телевизор, мочалка и кухонные полотенца - источники скрытых угроз в доме
Дом
Перекись, лимонная кислота и спирт помогут вернуть прозрачность силиконовому чехлу
ЮФО
Бюджет Крыма на 2026 год превысит 235 млрд рублей
Авто и мото
Столкновение со шлагбаумом на пункте оплаты признаётся ДТП
Наука
Запах страха в поте человека вызывает у собак учащение сердцебиения и агрессию
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet