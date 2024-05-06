За последние дни ВС России взяли под контроль несколько населённых пунктов республики, если такая тенденция продолжится, Донецкая народная республика (ДНР) может быть полностью освобождена до конца 2024 года. Такой прогноз в беседе с NewsInfo. Ru сделал военный эксперт Алексей Живов.
"C существующей динамикой можно предположить, что к концу (я подчеркиваю, с существующей динамикой) 2024 года мы возьмёмся за последний укрепрайон — это славянско- краматорская агломерация. После этого вопрос освобождения ДНР уже, скорее всего, будет закрыт. До конца 2024 года мы должны до этой агломерации дойти с текущей динамикой", — отметил он.
Живов подчернул, что укрепление и группировка, которую противник держит в ДНР — самая мощная на всей линии фронта, то есть половина украинской армии.
Фото: Vitaly V. Kuzmin (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International licence)
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