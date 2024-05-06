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Военный эксперт Живов допустил, что ДНР будет полностью освобождена до конца года
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  • Ульянов Марк Владимирович
  • Опубликована сегодня в 12:24

Военный эксперт Живов допустил, что ДНР будет полностью освобождена до конца года

За последние дни ВС России взяли под контроль несколько населённых пунктов республики, если такая тенденция продолжится, Донецкая народная республика (ДНР) может быть полностью освобождена до конца 2024 года. Такой прогноз в беседе с NewsInfo. Ru сделал военный эксперт Алексей Живов.

"C существующей динамикой можно предположить, что к концу (я подчеркиваю, с существующей динамикой) 2024 года мы возьмёмся за последний укрепрайон — это славянско- краматорская агломерация. После этого вопрос освобождения ДНР уже, скорее всего, будет закрыт. До конца 2024 года мы должны до этой агломерации дойти с текущей динамикой", — отметил он.

Живов подчернул, что укрепление и группировка, которую противник держит в ДНР — самая мощная на всей линии фронта, то есть половина украинской армии.

Фото: Vitaly V. Kuzmin (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International licence)

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