За последние дни ВС России взяли под контроль несколько населённых пунктов республики, если такая тенденция продолжится, Донецкая народная республика (ДНР) может быть полностью освобождена до конца 2024 года. Такой прогноз в беседе с NewsInfo. Ru сделал военный эксперт Алексей Живов.

"C существующей динамикой можно предположить, что к концу (я подчеркиваю, с существующей динамикой) 2024 года мы возьмёмся за последний укрепрайон — это славянско- краматорская агломерация. После этого вопрос освобождения ДНР уже, скорее всего, будет закрыт. До конца 2024 года мы должны до этой агломерации дойти с текущей динамикой", — отметил он.

Живов подчернул, что укрепление и группировка, которую противник держит в ДНР — самая мощная на всей линии фронта, то есть половина украинской армии.

Фото: Vitaly V. Kuzmin (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International licence)

