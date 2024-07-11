Издание Politico, ссылаясь на свои источники среди европейских официальных лиц, сообщает, что Дональд Трамп в случае своего возвращения на пост президента США рассматривает возможность ограничения обмена разведывательными данными со странами-членами НАТО.

Такое решение может привести к серьезным последствиям в сфере безопасности, особенно для Украины. Бывший глава ЦРУ Джон Бреннан в комментарии Politico подчеркнул, что прекращение или значительное сокращение обмена разведывательной информацией между США и их союзниками по НАТО окажет негативное влияние на безопасность Запада.

Представитель предвыборного штаба Трампа, комментируя запрос Politico, сослался на заявление экс-президента в социальной сети TruthSocial о том, что он намерен восстановить мир и укрепить позиции США на мировой арене.

Напомним, что в начале июля Politico сообщало о разработке странами НАТО плана, который гарантирует долгосрочную поддержку Украине в случае победы Трампа на выборах. При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность в том, что США останутся верным союзником альянса независимо от того, кто будет занимать пост президента страны.

Очередные президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года. Республиканская партия официально объявит имя своего кандидата на пост президента на съезде в Милуоки (штат Висконсин) 15-18 июля, а Демократическая партия сделает это на съезде в Чикаго (штат Иллинойс) 19-22 августа.

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