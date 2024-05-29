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На Украине военкомы начали дежурить у зданий роддомов на Украине
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 6:43

На Украине военкомы начали дежурить у зданий роддомов на Украине

Патрули территориальных центров комплектования начали дежурить у зданий роддомов на Украине. До этог повеместной практикой стало дежурство военкомов у метро и других общественных зданий. Теперь дело пошло дальше.

"Сейчас же, как сообщают дозоры, тэцэкашники могут забрать отца ребёнка, который пришёл в аптеку за лекарством для него, или на пороге детского сада. Фиксировались случаи дежурства инквизиции у зданий роддомов", — рассказывает ТАСС представитель подпольной "Дозор".

Российское подполье сообщает, что после принятия закона об ужесточении мобилзации органы ТЦК или, проще говоря, военкоматы Украины стали применять нетрадиционные методы поимки военнобязанных граждан. В ряды ВСУ, на верную гибель, мало кто из граждан готов идти добровольно.

Фото: www.president.gov.ua/photos/robocha-poyizdka-do-zhitomirskoyi-oblasti-559

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