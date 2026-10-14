Квартира сдаётся, а хозяин даже не ищет жильцов: у спокойной аренды есть своя цена

Сдача квартиры в аренду со стороны выглядит почти беззаботно: нашёл жильцов, получил деньги, и живи спокойно. Но на деле собственнику быстро прилетают совсем другие заботы — от проверки платежей до разговоров с соседями, которым снова что-то мешает за стеной. Иногда на это уходит больше нервов, чем на сам ремонт перед заселением. Поэтому часть владельцев и передаёт объект в доверительное управление: не чтобы "сбросить" квартиру, а чтобы переложить рутину на того, кто этим занимается профессионально. Тут, правда, легко промахнуться с формой сделки и потом разбираться уже не с жильцами, а с собственным договором.

"Управляющий имеет право действовать только в пределах полномочий, которые прямо прописаны в договоре. Если собственник не ограничил эти условия, потом спорить обычно уже поздно. Поэтому документ лучше составлять так, чтобы там были не общие слова, а конкретные задачи, сроки отчётности и порядок расчётов. Тогда и рисков меньше, и у сторон меньше поводов тянуть одеяло каждый в свою сторону" строитель Артём Кожин

Что такое доверительное управление квартирой

По сути, это договор, по которому владелец жилья передаёт другому человеку или компании право управлять квартирой за плату. Управляющий ищет жильцов, контролирует оплату, следит за состоянием объекта и отчитывается перед собственником. В российской практике такая схема чаще встречается в коммерческой недвижимости, но и для квартиры она тоже возможна. В Гражданском кодексе этому посвящена 53-я глава, где описаны права, обязанности и ответственность сторон.

В договоре обычно фиксируют, что именно делает управляющий, когда и в каком виде он передаёт отчёт, кто получает деньги и кто отвечает за расходы. Отдельно оформляют акт приёма-передачи имущества, чтобы потом не спорить, где был диван, а где уже "сам куда-то делся". Если речь идёт о жилом объекте, собственнику особенно важно не расплываться в формулировках. Чем точнее прописан объём работ, тем меньше шансов, что квартира внезапно превратится в эксперимент на доверии.

Здесь же стоит помнить о регистрации сделки. Для доверительного управления недвижимостью в Росреестре фиксируют обременение, а сам договор заключают письменно. Это не та история, где достаточно устных обещаний и красивой переписки в мессенджере. Право собственности на жильё даёт свободу распоряжаться квартирой, но вместе с ней приносит и обязанность всё оформлять нормально, а не "на словах".

Чем оно отличается от доверенности и риелторской услуги

Доверительное управление — это полноценная схема, где управляющий действует не разово, а ведёт объект целиком. Он может заключать договор найма, принимать платежи, заниматься бытовыми вопросами и контролировать ремонт, если это предусмотрено документом. При этом он отвечает за убытки, если нарушит условия. Это уже не просто "помог найти жильца", а постоянная работа с квартирой.

Доверенность устроена иначе. Это нотариальный документ, где собственник перечисляет конкретные полномочия представителя: подписать договор, забрать платёж, обратиться в госорган. Если чего-то в тексте нет, делать это человек не вправе. Тут риски в основном остаются на владельце, а доверенность можно отозвать.

Услуги риелтора — это ещё более узкая история. Специалист подбирает арендатора, помогает с показами и оформлением, а потом его работа заканчивается. Деньги за аренду идут напрямую собственнику, а комиссия обычно составляет от 50 до 100 процентов месячной ставки. Для тех, кто хочет просто быстро закрыть вакансию в квартире, это рабочий вариант. Если же нужен полный контроль, одной разовой услуги уже мало.

Какие есть риски для собственника

Главный риск — потерять контроль над тем, что происходит в квартире и кто в ней живёт. Нечестный управляющий может сдать жильё дороже и оставить разницу себе, перевести объект в посуточную аренду без согласия владельца или не следить за сохранностью имущества. Когда всё оформлено плохо, собственник узнаёт об этом уже по факту, а не на этапе подписания бумаги.

Есть и налоговый момент. Доход от аренды облагается налогом у собственника, даже если деньги сначала получает управляющий. То есть передача объекта в управление не снимает налоговую обязанность с владельца. Для физического лица это, как правило, налог на доходы физических лиц, для самозанятого — свой режим, для индивидуального предпринимателя — свой порядок учёта.

Отдельная проблема — субаренда, если её вообще пытаются использовать. Там собственник не видит конечного жильца напрямую и зависит от того, как ведёт себя первый арендатор. Если платёж перестанет поступать, взыскивать деньги придётся именно с него, а не с того, кто фактически живёт в квартире. Поэтому споры вокруг жильцов лучше разруливать заранее, чем потом вытаскивать их через суд и переписку.

Как оформить и сколько это стоит

Передавать в доверительное управление можно не всё подряд. Подходят квартира, дом, дача, комната, апартаменты, гараж, машино-место, а в ряде случаев и доля в квартире. Но если объект находится в залоге, понадобится согласие банка. Если жильё ещё не достроено и права собственности нет, передавать саму недвижимость нельзя. В таких случаях речь может идти только о правах по договору.

Управляющий обычно оценивает объект, делает фото, размещает объявления, ищет жильцов, организует показы, проверяет документы, подписывает договор найма, принимает оплату и ведёт отчётность. Он же контролирует коммунальные платежи и помогает с мелким ремонтом, если это разрешено договором. Капитальный ремонт, перепланировку, продажу, дарение или залог без согласия собственника он делать не может.

Цена услуги зависит от объёма работ и формата сдачи. При долгосрочной аренде обычно берут 8-15 процентов от арендной платы, при посуточной — 15-25 процентов, а иногда устанавливают фиксированную ежемесячную сумму. За первичный поиск жильца комиссия часто равна 50-100 процентам месячной аренды. Отдельно оплачиваются ремонт, закупка техники и всё, что не входит в согласованный лимит.

"Собственнику не стоит надеяться, что передача квартиры в управление сама по себе снимет с него все заботы. Налог всё равно остаётся за владельцем, а управляющий отвечает только в пределах договора. Если в документе нет описи имущества, лимитов на ремонт и порядка отчётности, потом спор почти всегда выходит дорогим. В таких сделках мелочь не мелочь, а обычная причина для больших проблем" строитель Михаил Волков

Ответы на популярные вопросы

Можно ли передать в управление ипотечную квартиру?

Да, но обычно требуется согласие банка, потому что объект находится в залоге. Без этого Росреестр может не зарегистрировать обременение.

Кто платит налог с аренды?

Платит собственник, а не управляющий. Даже если деньги сначала собирает посредник, доход юридически относится к владельцу квартиры.

Можно ли отозвать договор?

Да, если это предусмотрено условиями соглашения, либо через суд при нарушениях. После прекращения договора запись об обременении снимают в Росреестре.

Чем опасна посуточная сдача через управляющего?

Она быстрее изнашивает квартиру и повышает риск порчи имущества. Кроме того, собственник может долго не знать, что объект используется не так, как договаривались.

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