Марина Кравцова Опубликована сегодня в 19:47

Корейский секрет чистой кожи: почему мир перешёл на двойное умывание

Эксперты сообщили, что двойное очищение повышает эффективность кремов и сывороток

Вечернее умывание — привычный ритуал, без которого трудно представить уход за лицом. Но в последние годы всё чаще говорят о "двойной чистке" — системе, пришедшей из корейской косметологии и ставшей символом осознанного ухода за кожей. Она обещает не просто смыть макияж, а глубоко очистить поры, улучшить качество кожи и повысить эффективность других средств. Разберёмся, действительно ли это необходимо каждому и как правильно внедрить этот шаг в свой ритуал красоты.

Что такое двойная чистка

Двойное очищение — это не два одинаковых умывания подряд, а использование двух разных типов средств, каждое из которых решает свою задачу.
На первом этапе применяется очищающее масло, бальзам или мицеллярная вода, которые растворяют макияж, солнцезащитный крем и кожное сало. Этот шаг подготавливает кожу, мягко растворяя жировые загрязнения.
На втором этапе — гелевое или пенящееся средство на водной основе, которое удаляет остатки загрязнений, пыли и средств первого этапа.

Такой подход обеспечивает глубокое, но щадящее очищение. Кожа не пересушивается, а последующие кремы и сыворотки впитываются заметно лучше.

Почему двойная чистка работает

Основная идея — "подобное растворяет подобное". Масло эффективно справляется с жирорастворимыми веществами, а вода — с водорастворимыми. Вместе они дают эффект чистоты, не нарушая естественный барьер кожи.
Эта техника особенно полезна жителям крупных городов, где на кожу ежедневно оседают частицы пыли, выхлопов и тяжелых металлов.

"Чистая кожа — это не просто эстетика, а залог её здоровья", — отмечает дерматолог Марина Волкова.

Кому подходит двойная чистка

Двойное очищение полезно не всем одинаково.

  • Людям с жирной или комбинированной кожей этот метод помогает регулировать выработку себума.
  • Тем, кто ежедневно носит макияж или SPF, он необходим для полного удаления косметических остатков.
  • А вот при сухой, чувствительной коже или розацеа двойное очищение следует проводить не каждый день — достаточно 2-3 раз в неделю, выбирая мягкие формулы без спирта и кислот.

Советы шаг за шагом

  1. Выберите подходящее средство на масляной основе. Это может быть гидрофильное масло или бальзам. Они смываются водой и не оставляют жирного блеска.
  2. Нанесите масло сухими руками на сухое лицо. Мягко массируйте кожу 30-60 секунд, чтобы растворить макияж и загрязнения.
  3. Добавьте немного воды. Масло превратится в эмульсию, которая легко смывается.
  4. Используйте второе средство — пенку или гель. Вспеньте в ладонях, нанесите на влажное лицо и смойте тёплой водой.
  5. Промокните кожу и нанесите тоник, сыворотку или крем. На чистой коже уход работает эффективнее.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать мыло или агрессивный гель.
    Последствие: пересушивание, шелушение, ощущение стянутости.
    Альтернатива: мягкая пенка с аминокислотами или экстрактом зелёного чая.
  • Ошибка: не смывать мицеллярную воду.
    Последствие: раздражение и закупоренные поры.
    Альтернатива: после мицеллярной воды обязательно промойте лицо водой или пенкой.
  • Ошибка: чрезмерное трение.
    Последствие: микроповреждения и покраснение.
    Альтернатива: лёгкие круговые движения кончиками пальцев.

Плюсы и минусы метода

Плюсы

Минусы

Глубокое очищение без пересушивания

Требует больше времени

Улучшает впитывание косметики

Не всем типам кожи подходит ежедневное применение

Уменьшает появление чёрных точек и воспалений

Некачественные масла могут забивать поры

А что если пропустить двойную чистку?

Если вы не пользуетесь косметикой и живёте в экологически чистом районе, одно умывание с мягкой пенкой вполне достаточно. Но в городских условиях и при активном дневном макияже обычного очищения часто бывает мало. Остатки тонального крема и SPF могут накапливаться, вызывая тусклый цвет лица, воспаления и неровный рельеф.

Мифы и правда

Миф 1. Двойная чистка нужна только тем, кто носит макияж.
Правда. Даже без косметики на коже накапливаются себум, пыль и загрязнения.

Миф 2. Масло делает кожу жирной.
Правда. Современные гидрофильные масла полностью смываются и не оставляют плёнки.

Миф 3. Этот метод вреден для чувствительной кожи.
Правда. При выборе мягких средств без ароматизаторов двойное очищение может быть безопасным даже для чувствительной кожи.

FAQ

Как часто нужно делать двойную чистку?
Если вы наносите макияж и SPF — каждый вечер. При сухой коже достаточно 2-3 раз в неделю.

Можно ли использовать одно средство вместо двух?
Нет. Масло и гель решают разные задачи: первое удаляет жирорастворимые загрязнения, второе — водорастворимые.

Подходит ли кокосовое масло для первой фазы?
Лучше избегать чистых растительных масел: они плохо смываются и могут забивать поры. Предпочтение стоит отдать косметическим гидрофильным формулам.

Что делать, если после чистки кожа стянута?
Значит, средство слишком агрессивное. Попробуйте гель с pH 5,5 или пенку с керамидами.

Интересные факты

  • Впервые метод двойного очищения появился в Японии ещё в VIII веке: женщины удаляли макияж камелиевым маслом.
  • Корейские бренды вывели этот метод на мировой уровень, создав современные гидрофильные масла.

