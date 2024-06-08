Новый начальник управления городского хозяйства Коврова Сергей Волков считает виноватыми водителей в нехватке денежных средств на ремонт дорог. Об этом сообщает новостной портал GorodKovrov.

Недавно получивший свою должность Сергей Лавров высказался о проблеме нехватки денежных средств на качественные дороги. По его мнению, в этом виноваты исключительно сами водители. Чиновник считает, что местные жители Коврова, расположенного в северной части Владимирской области, постоянно выпрашивают компенсации за ямы и неровные дороги. Сергей Лавров объясняет, что денежные средства, которые предназначаются для улучшения дорог, приходиться отдавать автомобилистам, недовольным их состоянием.

Сергей Волков считает, что обращения водителей в суд — это воровство городского бюджета. По его мнению, местные жители хотят разбогатеть на проблемах с дорогами. Также он усомнился в чистоте проверок, которые проводят эксперты. Якобы водители нанимают нечестных работников, которые помогают оформить иск, преувеличивающий во много раз сумму выплаты. По этой причине власти города начнут усиленно противостоять "ворам" Коврова.

В конце Сергей Лавров привёл пример того, как горожане наживаются на проблемах с дорогами. Один парень написал у себя в социальных сетях, что его колёса пришли в непригодность, и теперь надо искать ямы в городе, чтобы разбогатеть, вспоминает чиновник. После этого Сергей Лавров предупредил, что за такие поступки граждане Коврова будут нести ответственность, а поможет в этом, как он надеется, надзорный орган Российской Федерации — прокуратура. При этом для тех, кто действительно пострадал от некачественных дорог, Сергей Лавров пообещал справедливую компенсацию в адекватных пределах.

Фото: Polizei Stralsund (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)