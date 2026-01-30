Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Часы Судного дня
© NewsInfo.Ru by Дмитрий Грачёв is licensed under public domain
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 10:43

Судный день не откладывается: глобальные риски сжали время человечества до минутной стрелки

Часы Судного дня приблизились к полуночи на 4 секунды — Live Science

Человечество оказалось ещё ближе к символической грани, за которой начинаются необратимые процессы. Стрелки "Часов Судного дня" вновь сдвинулись вперёд, сократив дистанцию до полуночи до рекордного минимума. Эксперты фиксируют нарастающий комплекс угроз — от ядерной эскалации до технологических экспериментов с непредсказуемыми последствиями. Об этом сообщает издание Live Science.

Рекордная близость к катастрофе

Согласно обновлённой оценке "Бюллетеня учёных-атомщиков", в 2024 году "Часы Судного дня" показывают 85 секунд до полуночи — это самый тревожный показатель за всю историю проекта. Метафорический индикатор отражает совокупность глобальных рисков, которые человечество не снижает, а продолжает усиливать. Ключевыми факторами названы ядерные угрозы, ускоряющееся изменение климата и внедрение технологий, к которым общество и государства оказались не готовы.

Организация была основана в 1945 году учёными Манхэттенского проекта, которые первыми заговорили о рисках ядерного оружия. Сегодня спектр угроз стал шире, однако главная проблема остаётся прежней — отсутствие скоординированных решений на международном уровне.

"Наша нынешняя траектория развития неустойчива. Национальные лидеры — особенно в США, России и Китае — должны взять на себя ведущую роль в поиске пути, который позволит избежать катастрофы", — отмечается в отчёте "Бюллетеня учёных-атомщиков".

Ядерное соперничество без сдержек

В докладе подчёркивается рост напряжённости между крупнейшими ядерными державами. Учёные указывают, что соперничество всё больше напоминает новую гонку вооружений. Об этом свидетельствуют расширение ядерного потенциала Китая и модернизация систем доставки ядерного оружия в США, России и Китае.

Ситуацию осложняет ослабление механизмов контроля. Истечение срока действия Нового договора СНВ может завершить почти шестидесятилетнюю практику ограничения стратегических арсеналов и повысить риски неконтролируемой эскалации.

Климат и технологии как усилители риска

Ядерные угрозы развиваются на фоне ускоряющегося изменения климата, с которым мировое сообщество пока не справляется. Эксперты называют международную реакцию фрагментарной и недостаточной. Отсутствие чёткой стратегии отказа от ископаемого топлива усиливает нагрузку на планетарные системы, что подтверждают данные о том, как мировой океан накапливает рекордные объёмы тепла и влияет на климат.

Отдельную обеспокоенность вызывает нерегулируемое развитие искусственного интеллекта и эксперименты с так называемой "зеркальной жизнью" — синтетическими формами, которые могут нарушить экосистемный баланс и создать биологические риски.

Политический фактор и утрата координации

Авторы доклада связывают рост глобальных угроз с усилением авторитарных тенденций. Ослабление международного сотрудничества затрудняет совместные решения в сфере безопасности, климата и технологий. Это особенно заметно на фоне исследований о том, что мозг и искусственный интеллект обрабатывают язык по схожим принципам, тогда как этические и правовые рамки заметно отстают.

В "Бюллетене учёных-атомщиков" подчёркивают, что символические 85 секунд до полуночи отражают реальное состояние мировой системы. Без восстановления диалога и ответственности риск пересечения критической черты будет только расти.

Автор Дмитрий Грачёв
Дмитрий Грачёв — физик-исследователь, к.ф.-м.н. (ИЯФ СО РАН). Эксперт в ядерных и лазерных технологиях. 15+ лет в науке и прикладных проектах.

