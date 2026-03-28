Мультяшный герой ожил в камне: Южная Корея представила миру уникальный вид динозавра

В тихих прибрежных районах Южной Кореи палеонтологическая удача долгое время обходила исследователей стороной, ограничиваясь лишь цепочками застывших в камне следов. Однако недавняя находка на острове Апхэ перевернула представление о мезозойской фауне региона, подарив науке первый за последние 15 лет новый вид динозавра. Маленькое существо, размером не больше упитанной индейки, сохранилось в плотной породе настолько филигранно, что ученым удалось разглядеть даже содержимое его желудка. Это открытие доказывает, что в азиатских недрах еще полно сюрпризов, сопоставимых по значимости с тем, как римская крепость показалась из-под векового покрова в швейцарских горах.

"Обнаружение нового вида в Южной Корее — событие экстраординарное, так как местные условия редко способствуют сохранению целых скелетов. Применение микро-КТ позволило нам заглянуть внутрь камня, не разрушая хрупкие кости детеныша. Это открывает новую эру в изучении азиатских тесцелозаврид, о которых мы раньше имели лишь поверхностное представление. Каждый такой образец — это кирпичик в понимании глобальной экосистемы мелового периода. Уверен, что подобные технологии помогут нам найти еще немало скрытых видов в этом регионе". эксперт в области науки, научный обозреватель и аналитик Алексей Кузнецов

Мультяшное имя для серьезной науки

Новый вид получил официальное название Дулизавр в честь легендарного корейского мультперсонажа — зеленого динозаврика Дули. Для жителей Южной Кореи этот герой так же важен, как Микки Маус для американцев, поэтому выбор имени стал данью уважения национальной культуре. Исследователи из Техасского университета и Корейского центра изучения динозавров отметили, что найденный экземпляр был совсем молодым, что делает параллель с "малышом Дули" практически идеальной.

Вторую часть имени, хухмини, ученые посвятили палеонтологу Мин Ху. Этот человек отдал более тридцати лет изучению древних ящеров и стоял у истоков создания крупнейшего исследовательского центра в стране. Без его работы корейская наука вряд ли смогла бы выйти на уровень, позволяющий делать мировые открытия в области биохимии и антропологии древнего мира.

Сам процесс идентификации вида занял продолжительное время, поскольку останки были скрыты в чрезвычайно твердой породе. Если бы ученые использовали только традиционные инструменты, на извлечение каждой косточки ушло бы не менее десяти лет кропотливого труда.

Секреты черепа и компьютерное зрение

Главной ценностью находки стали фрагменты черепа — до этого момента в Корее находили в основном кости конечностей или позвонки. Обнаружить голову маленького динозавра удалось только благодаря высокоточному рентгеновскому сканированию в лаборатории штата Техас. Когда виртуальные слои камня были сняты, палеонтологи ахнули: внутри блока скрывалось гораздо больше деталей, чем они предполагали изначально.

Использование микрокомпьютерной томографии позволило воссоздать трехмерную модель скелета всего за несколько месяцев. Это коренным образом меняет методологию работы с хрупкими окаменелостями, которые раньше считались "безнадежными" из-за прочности окружающей среды.

Исследователи провели за изучением анатомии Дулизавра больше года, анализируя структуру его челюстей и сочленений костей. Точность работы поражает: ученым удалось подтвердить даже возраст особи на момент гибели. Благодаря тончайшим срезам бедренной кости биологи увидели годичные кольца роста, которые указали, что малышу было всего около двух лет.

Пушистый ягненок из мелового периода

Внешний вид Дулизавра сильно отличался от тех грозных рептилий, которых мы привыкли видеть в кино. По мнению профессора Джулии Кларк, этот малыш размером с индейку, скорее всего, был покрыт нежным пуховым оперением. Взрослые особи могли достигать в два раза больших размеров, но даже они вряд ли выглядели пугающе, напоминая по своей структуре скорее современных крупных птиц, чем классических чешуйчатых ящеров.

Структурно вид относится к тесцелозавридам — группе двуногих животных, которые активно заселяли территорию современной Азии и Северной Америки миллионы лет назад. Их "пушистость" была не просто декоративной особенностью, а важным механизмом терморегуляции.

Ученые предполагают, что пушистое покрытие делало этих динозавров похожими на ягнят. Это добавляет новых красок в наше представление о меловом периоде: мир был населен не только гигантскими хищниками, но и огромным количеством мелких, эстетически приятных на вид существ, занимавших свои уникальные экологические ниши.

Камни в животе как улика

Внутри скелета палеонтологи обнаружили несколько десятков гастролитов. Это небольшие округлые камни, которые динозавры проглатывали специально для того, чтобы перетирать пищу в желудке. Такая особенность прямо указывает на всеядность Дулизавра: в его рацион входили жесткие растения, насекомые и, возможно, мелкие позвоночные. Наличие камней в одном месте подтверждает, что скелет не был растерзан хищниками после смерти.

Расположение гастролитов помогло ученым понять, что в породе может находиться еще больше фрагментов тела. Камни лежали компактной кучкой рядом с костями ног, что свидетельствует о быстрой консервации туши в осадочных породах. Исследователи планируют использовать накопленный опыт для анализа других находок.

Диета этого существа говорит о гибкости его образа жизни. Обладая способностью переваривать самую разную пищу, такие виды были крайне живучими. Изучение их пищеварительной системы дает ключ к пониманию того, как функционировала трофическая цепь миллионы лет назад.

"Работа на острове Апхэ — это лишь верхушка айсберга палеонтологического потенциала данного региона. Мы видим, что в слоях среднего мела скрыты уникальные адаптивные формы жизни, которые ранее ускользали от нашего внимания. Обнаружение гастролитов вместе с фрагментами черепа дает нам редкую возможность восстановить полный жизненный цикл вида. Южная Корея становится важнейшей точкой на карте мировой науки, где технологии и природа встречаются для раскрытия древних тайн". эксперт в области науки, аналитик научных и образовательных трендов Ирина Соколова

Палеонтологический ренессанс на островах

Сейчас корейские ученые, прошедшие стажировку в Техасском университете, возвращаются на родину с новым багажом знаний. Они планируют масштабировать применение компьютерной томографии для изучения других подозрительных блоков породы, найденных на небольших островах. Есть все основания полагать, что Дулизавр — не единственный "сюрприз", скрытый в скалах архипелага Апхэ.

Долгое время Корея была знаменита своими палео-гнездами и яйцами древних ящеров, но недостаток скелетного материала тормозил развитие отрасли. Теперь, когда найден способ "видеть сквозь камни", ситуация меняется.

В ближайшие годы палеонтологи намерены исследовать прилегающие территории, надеясь найти останки взрослых особей Дулизавра. Это позволит окончательно описать его внешнюю морфологию и понять особенности поведения.

FAQ

Как определили возраст динозавра?

Ученые изучили микроструктуру костей, обнаружив кольца роста, похожие на те, что видны на спиле дерева.

Почему Дулизавра считают похожим на ягненка?

Его тело, скорее всего, покрывал мягкий волосовидный пух, а по размеру и форме скелета он соответствовал небольшому парнокопытному.

Зачем динозавру были нужны камни в желудке?

Гастролиты помогали механически перетирать грубую растительную и животную пищу, так как зубы не справлялись с этим процессом полноценно.

Проверено экспертом: эксперт в области науки, научный обозреватель и аналитик Алексей Кузнецов

