Жители Донецка дали название одной из дорог, назвав ее "дорогой смерти". Все дело в беспилотниках ВСУ, которые подкарауливают гражданских во время поездок.

- На сегодняшний день это уже четыре автомобиля за неделю. Также сегодня сожгли один автомобиль сбросом с БПЛА, - рассказал начальник отдела оперативной работы представительства ДНР Сергей Переверзев.

Также он подчеркнул, что ранения получили двое гражданских. Огонь по автомобилям происходит и в других точках: за последний пять дней беспилотники сожгли четыре автомобиля на улице Бирюзова.

Общественный транспорт курсирует, несмотря на регулярные ЧП, так как людям необходимо по-прежнему ездить на работу или за покупками.

Фото: Øyvind Holmstad (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0)