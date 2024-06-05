Жители Донецка дали название одной из дорог, назвав ее "дорогой смерти". Все дело в беспилотниках ВСУ, которые подкарауливают гражданских во время поездок.
- На сегодняшний день это уже четыре автомобиля за неделю. Также сегодня сожгли один автомобиль сбросом с БПЛА, - рассказал начальник отдела оперативной работы представительства ДНР Сергей Переверзев.
Также он подчеркнул, что ранения получили двое гражданских. Огонь по автомобилям происходит и в других точках: за последний пять дней беспилотники сожгли четыре автомобиля на улице Бирюзова.
Общественный транспорт курсирует, несмотря на регулярные ЧП, так как людям необходимо по-прежнему ездить на работу или за покупками.
Фото: Øyvind Holmstad (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0)
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