В Запорожье ВС РФ нанесли удар по 55-й отдельной артиллерийской бригаде ВСУ, участвовавшей в обстрелах Донецка. Ликвидированы до 40 укронацистов и натовская техника, сообщило РИА Новости подполье.
По данным координатора подполья Сергея Лебедева, два удара были нанесены в ночь на 9 июля (21.10 мск) по базе ВСУ "Запорожская Сечь" на юго-востоке города.
"На территории военной части есть ангары с техникой, ремонтные боксы, склад с БК, который и сдетонировал. Уничтожен склад с БК и недавно привезенные артиллерийские установки натовского производства", — рассказал собеседник агентства.
Предварительно, потери ВСУ составляют около 40 погибших и 100 раненых. По словам Лебедева, боевики этой бригады причастны к обстрелам Донецка.
Фото: Министерство обороны Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0).
СВР: Вашингтон планирует "сакральную жертву" для смены власти в Грузии
По данным внешней разведки РФ, США планируют организовать майдан в Грузии по примеру Украины, направив "гнев народа" против силовиков.
BFMTV: прокуратура подозревает Ле Пен в незаконном финансировании кампании
Прокуратура Парижа приступила к расследованию дела о нелегальном финансировании президентской кампании два года назад, в котором подозревается лидер парламентской фракции "Национальное объединение" Марин Ле Пен. О произошедшем информирует французский 24-часовой новостной канал BFMTV.
Остатки маткапитала в пределах 10 тыс. рублей планируют перечислить оперативно
Президент России накануне поддержал идею выплатить из остатков маткапитала по 10 тыс. рублей на бытовые нужды. Это касается более 730 тыс. домохозяйств. В эксклюзивном интервью NewsInfo. Ru депутат Государственной Думы РФ, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранам Светлана Бессараб прокомментировала на что и как можно потратить эти семейные средства.
Полис ОСАГО с марта уберут из обязательных документов при регистрации авто
Президент РФ Владимир Путин подписал законопроект, благодаря которому полис ОСАГО уходит из перечня необходимых документов при регистрации автомобиля. Всю документацию выставили на портале официального опубликования правовых актов, информирует РИА Новости.