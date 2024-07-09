В Запорожье ВС РФ нанесли удар по 55-й отдельной артиллерийской бригаде ВСУ, участвовавшей в обстрелах Донецка. Ликвидированы до 40 укронацистов и натовская техника, сообщило РИА Новости подполье.

По данным координатора подполья Сергея Лебедева, два удара были нанесены в ночь на 9 июля (21.10 мск) по базе ВСУ "Запорожская Сечь" на юго-востоке города.

"На территории военной части есть ангары с техникой, ремонтные боксы, склад с БК, который и сдетонировал. Уничтожен склад с БК и недавно привезенные артиллерийские установки натовского производства", — рассказал собеседник агентства.

Предварительно, потери ВСУ составляют около 40 погибших и 100 раненых. По словам Лебедева, боевики этой бригады причастны к обстрелам Донецка.

Фото: Министерство обороны Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0).