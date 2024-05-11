Деньги, которые владываются в развитие ДНР и ЛНР, работают на всю российскую экономику. Об этом NewsInfo.Ru сообщил кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.

"Видно, как уже эти республики вносят и свой вклад в общую экономику России. Некоторые пытаются представить, что на шее сидят у России. Ничего подобного. Это инвестиции. Как раз те средства, которые выделяются туда, работают на общую экономику, потому что они не приводят к инфляции. Строительство заводов, мостов, домов, деньги, выделяемые на эти нужды, это не инфляция, это инвестиции", — рассказал экономист.

По его словам, в ДНР и ЛНР создаются рабочие места, растёт спрос на их продукцию. Как подчернкул Дудчак, Донбасс пришёл в Россию "не с пустыми руками".

"Как не странно, они даже с точки зрения производства сельхозпродукции вполне самообеспеченные. У них тесть, кроме известных промышленных предприятий в области металлургии ит машиностроения, и производства пищевой продукции. Если говорить о ДНР, там Азовское море, еще рекреационная зона. И благодаря вхождению этой территории в состав России, Азовское море стало внутренним морем Российской Федерации", — отметил собеседник NewsInfo.Ru.

11 мая в ДНР и ЛНР отмечают День республики. В этот день в 2014 году в Донбассе прошел референдум, организованный сторонниками федерализации. На нём абсолютное большинство жителей региона проголосовали за государственную самостоятельность.

Республики Донбасса стали частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Президент Владимир Путин в октябре 2022-го подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов. В состав страны вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области.

Фото: panoramio.com/Валерий Дед (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)