Бывший президент США заявил, что готов поделиться секретными данными о теракте, произошедшем более десяти лет назад, и предоставить все необходимые сведения о гибели Джона Кеннеди. Единственное условие для передачи в открытый доступ документов — победа на ближайших выборах, поделился в интервью с телеканалом Fox News Дональд Трамп.

Дональда Трампа спросили, готов ли он для восстановления доверительных взаимоотношений между людьми и правоохранительными органами рассекретить данные о событиях 2001 года и смерти Джона Кеннеди. На вопрос журналистки бывший президент ответил согласием и добавил, что за время на высшем государственном посту он уже раскрывал некоторые сведения. Дональд Трамп пояснил, что информация, ставшая известной благодаря ему, касалась именно 35-ого по счёту президента Джона Кеннеди.

Помимо этого, Дональд Трамп сказал, что рядом с собой хотел бы видеть определённого генерального прокурора США. Он добавил, что пару имён у него уже есть готовые на случай, если его вновь изберут на высший государственный пост. Дональд Трамп заявил, что во время первого срока на посту президента он совершал некоторые оплошности, выбирая неправильную кандидатуру генерального прокурора.

В этом году выборы в США пройдут 5 ноября. Дональд Трамп уже набрал нужное для участия количество голосов.

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