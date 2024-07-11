Заявления 45-ого президента США Дональда Трампа о том, что США покинет военно-политический союз НАТО, если он будет избран на новый срок, нереализуемы и являются исключительно попыткой запугать союзников. Такое мнение высказал сопредседатель Группы наблюдателей НАТО в американском Сенате Том Тиллис, информирует РИА Новости.
Выступая со своей речью на саммите государств международной военно-политической организации, который проходит в Вашингтоне, Том Тиллис заявил, что все угрозы экс-президента ненастоящие. По его мнению, Дональд Трамп желает посеять страх и отсутствие уверенности среди союзников.
Высший орган законодательной власти США никогда не поддержит выход Соединённых Штатов Америки из военно-политического союза, убеждён сенатор-республиканец.
В конце прошлого года действующий глава США Джо Байден подписал указ об оборонной политике, в котором присутствует пункт, не разрешающий хозяину официальной резиденции президента США, расположенной в Вашингтоне, без согласия или извещения конгресса выходить из членства международной военно-политической организации НАТО.
Фото: Flickr / Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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