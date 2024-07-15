Спецслужба Соединённых Штатов Америки не обеспечила качественную защиту экс-президента США Дональда Трампа, из-за чего злоумышленник смог оказаться так близко к своей жертве и напасть. Об этом информировал YouTube-канал Dialogue Works бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, пишет РИА Новости.
Ларри Джонсон заявил, что Спецслужба Соединённых Штатов Америки была просто обязана осмотреть, помимо непосредственного места выступления, абсолютно весь периметр. Когда проводятся подобные события, необходимо всё контролировать с различных сторон. Это нужно для того, чтобы предотвратить нападение на кого-либо из участников мероприятия или зрителей, сообщил Ларри Джонсон.
По мнению бывшего аналитика Центрального разведывательного управления, перед тем как начать мероприятие, спецслужба должна была разместить своих сотрудников на той самой крыше, на которой скрывался злоумышленник. Однако Ларри Джонсон добавил, что они этого так и не сделали.
Ларри Джонсон решил выдвинуть свои две версии произошедшего. В первом варианте он винит специальную службу США в том, что в ней работают неквалифицированные сотрудники. Согласно второй версии, он подозревает спецслужбу Соединённых Штатов Америки в том, что она была замешана в нападении на экс-главу государства.
На днях в Пенсильвании проходило мероприятие, на которое явился экс-президент США Дональд Трамп. В ходе митинга один парень начал стрелять в сторону сцены. Впоследствии он попал в Дональда Трампа. Как позже сообщил сам 45-ый глава США, он получил ранение в ухо. Известно, что злоумышленника устранила спецслужба государства. Трампа уже выписали из больницы.
Фото: Flickr / Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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