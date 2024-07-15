После произошедшего покушения на экс-президента США Дональда Трампа действующий глава США Джо Байден и демократы начали обсуждать изменение тактики для предвыборной гонки для 46-ого президента Штатов. Об этом информирует со ссылкой на источники многонациональный новостной канал и веб-сайт Cable News Network, работающий в центре Атланты, штат Джорджия, США.

Лица, входящие в кабинет США в администрации 46-го президента США Джо Байдена и сам действующий глава Соединённых Штатов Америки днём ранее пытались понять, как видоизменить свои действия в гонке. На сегодняшний день ведутся разговоры о том, как выверять уколы и критические высказывания в сторону 45-ого президента США Дональда Трампа, чтобы диалог вышел на политическую тему, вместо того, чтобы вести личные нападки друг на друга.

Как сообщается, в штабе действующего главы засомневались даже в том, будет ли это корректно словесно атаковать потерпевшего от нападения на жизнь Дональда Трампа на текущей неделе.

На днях Дональд Трамп остановил выступление в штате Пенсильвания на Северо-Востоке США по причине начавшейся стрельбы. Позже на видео можно заметить, как охрана помогает экс-президенту покинуть место, а его ухо кровоточит. Потом бывший глава США сообщил, что он получил ранение в ухо и утратил много крови. Как заявила спецслужба Соединённых Штатов Америки, злоумышленника, который пару раз сделал выстрелы в сторону сцены, был устранён. По окончании случившегося выяснилось, что ещё несколько людей, помимо Дональда Трампа, пострадали на этом мероприятии.

Фото: Flickr / AFGE (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)