Доминирующая лапа превращает кошек в маленьких стратегов: поведение, за которым стоит больше, чем кажется

Кошки нередко удивляют владельцев неожиданными привычками: одним животным нравится подталкивать хозяина лапой, другие ловко открывают дверцы шкафа или достают из миски угощение, демонстрируя завидную ловкость. Эти действия кажутся случайными, но за ними стоит интересная особенность — склонность использовать одну лапу чаще другой. Многие владельцы воспринимают это как забавную деталь, однако учёные указывают на обратное: предпочтение правой или левой лапы у кошек действительно существует. Об этом сообщает Patas da Casa.

Как формируется предпочтительная лапа у кошек

Исследования, проводившиеся в разное время, постепенно раскрыли закономерности поведения животных. Учёные отмечают, что склонность кошек выбирать одну лапу проявляется в самых простых действиях. Во время игры питомцы делают первый удар именно "удобной" лапой, а при попытке достать игрушку или лакомство выбирают ту, которой привычно выполнять движение. Эта повторяемость помогла исследователям подтвердить, что у большинства кошек выражена латеральность — устойчивое предпочтение одной стороны тела.

Работы специалистов из Германии, опубликованные в 2019 году, показали: около 80% исследованных животных стабильно использовали одну лапу для разных действий. Поведение проявлялось одинаково в ситуациях, связанных с опорой, добычей или попыткой удержать равновесие. Предыдущие наблюдения учёных, проводившиеся в 1990 году, давали похожий результат и указывали, что амбидекстров среди кошек меньшинство. Это позволяет предположить, что доминирующая лапа — распространённая особенность, а не исключение.

Некоторые животные, как выяснили исследователи, справлялись с задачами быстрее других. В экспериментах, где кошкам предлагалось открыть крышку контейнера или достать предмет, те, у кого наблюдалась выраженная латеральность, действовали точнее. Такие результаты дают основание считать, что предпочтение лапы может быть связано с эффективностью в выполнении определённых действий.

Дополнительные наблюдения проводились и в Северной Ирландии, где изучали влияние породы на склонность к латеральности. Учёные отметили: персидские кошки чаще демонстрируют более равномерное использование лап, а бенгальские — заметную приверженность левой. Подобные тенденции не делают породу определяющим фактором, но показывают, что особенности строения тела и темперамента могут оказывать влияние на выбор.

Зависимость предпочтения лапы от пола животного

Исследования, в которых сравнивали поведение самцов и самок, выявили ещё одну любопытную закономерность. Большинство самцов чаще пользуются левой лапой, а самки — правой. Учёные высказывают предположение, что подобная закономерность может быть связана с особенностями развития нервной системы. Хотя строгого объяснения этому эффекту пока нет, тенденция прослеживается в разных выборках.

Стоит уточнить: даже при наличии статистической закономерности индивидуальные животные могут не вписываться в общую картину. Темперамент, опыт, уровень активности — всё это способно влиять на привычное движение питомца. Владельцам важно помнить, что повторяющийся выбор лапы — лишь особенность животного, а не показатель его характера или развитости.

Наблюдение за любимыми движениями питомца может оказаться практичным инструментом. Если кошка стабильно использует одну лапу, а затем внезапно начинает избегать её, это может указывать на дискомфорт, травму или неудобство. Такие изменения не следует игнорировать — они помогают вовремя заметить возможные проблемы.

Когда владельцы пытаются определить, является ли их питомец левшой, правшой или использует обе лапы одинаково, достаточно понаблюдать за повседневными действиями. Если кошка спрыгивает с дивана, она поставит вперёд одну лапу первой, и часто это движение повторяется из раза в раз. Аналогично можно оценить, какую лапу животное использует для игры, исследования предметов или при попытке достать еду из миски. Когда подобное поведение повторяется регулярно, можно считать, что доминирующая лапа определена.

Особенности поведения и влияние окружающей среды

Исследователи поведения животных подчёркивают, что на привычные движения питомца влияет не только природа. Окружение, игрушки, высота мебели и даже расположение миски могут формировать удобные траектории движений. Кошки легко адаптируются к условиям, и если доступ к еде или лакомству удобнее получить одной лапой, предпочтение может закрепиться.

Важно учитывать и возраст животного. Молодые кошки более импульсивны и не всегда проявляют устойчивое предпочтение, а у взрослых животных движения становятся более предсказуемыми. Пожилые питомцы иногда меняют привычки из-за снижения активности или появления небольших возрастных ограничений. Все эти нюансы делают наблюдение за питомцем интересным и полезным занятием.

Многие владельцы отмечают, что кошки с выраженной латеральностью проявляют большую уверенность в движениях. Они быстрее реагируют на игровые раздражители и чаще демонстрируют азарт в процессе охоты на игрушку. Хотя подобные особенности нельзя считать универсальными, они позволяют по-новому взглянуть на поведение животного.

Сравнение латеральности у кошек и других домашних питомцев

Исследователи нередко сопоставляют поведение кошек с поведением собак. При изучении латеральности у собак выяснилось, что они также имеют склонность использовать одну лапу. Однако выраженность предпочтения у собак, по данным различных работ, часто ниже, чем у кошек. Это сравнение помогает лучше понять особенности моторики животных и их способы взаимодействия с окружающей средой.

Некоторые специалисты считают, что латеральность у кошек может играть роль в обогащении их поведенческого репертуара. Характерные особенности движений помогают животному точнее оценивать пространство, сохранять равновесие на узких поверхностях или выбирать удобную траекторию прыжка. Такой подход позволяет рассматривать доминирующую лапу не как забавный факт, а как часть общей системы адаптации животного.

Плюсы и минусы изучения латеральности

Теперь, когда яснее, что такое латеральность и как она проявляется, полезно рассмотреть практические аспекты изучения этой особенности. В повседневной жизни владельца это может помочь лучше понимать привычки питомца. Однако наблюдение имеет и свои ограничения.

Преимущества понимания латеральности:

позволяет быстрее замечать изменения в поведении;

помогает корректнее подбирать игрушки;

облегчает оценку комфорта животного;

способствует налаживанию взаимодействия в игре.

Ограничения изучения латеральности:

поведение может меняться в зависимости от условий;

короткое наблюдение не всегда даёт объективный результат;

не все животные проявляют устойчивые предпочтения;

выводы требуют регулярности наблюдений.

Латеральность у разных пород: сравнение особенностей

Сравнение пород показывает, что латеральность может проявляться неодинаково. Персидские кошки часто демонстрируют более гибкий стиль движений, тогда как бенгальские проявляют более заметную склонность к выбору одной лапы. Эти сведения помогают ориентироваться в особенностях поведения животных, но не должны восприниматься как строгая закономерность — индивидуальные различия всегда остаются приоритетом.

Такие наблюдения полезны при выборе игрушек-головоломок, лазалок или мисок-лабиринтов. Если животное испытывает явное предпочтение, ему могут быть удобнее определённые типы аксессуаров. Например, активным бенгальским кошкам подходит инвентарь, стимулирующий точные движения, тогда как персидские питомцы могут предпочесть более спокойные занятия.

Популярные вопросы о доминирующей лапе у кошек

Как определить, какая лапа у кошки ведущая?

Достаточно несколько дней наблюдать, какой лапой животное начинает движение, берет игрушку или достает лакомство. Повторяемость движений укажет на предпочтение. Может ли доминирующая лапа изменитьcя?

Да, но это редкое явление. Чаще перемена связана с физическим дискомфортом или особенностями окружающей среды. Влияет ли доминирующая лапа на поведение кошки?

Она не определяет характер, но может указывать на привычные модели движений и способы взаимодействия с пространством.

Советы по наблюдению за поведением кошки

Владельцы, которые хотят точнее понять привычки питомца, могут использовать простые рекомендации. Они помогают систематизировать наблюдения и сделать выводы более точными.