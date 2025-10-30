Вирус, который вызывает рак, больше не безнаказан: теперь у России есть свой щит

Россия сделала серьёзный шаг в области биотехнологий: в Кировской области запущено производство первой отечественной вакцины от вируса папилломы человека — "Цегардекс". Инициатором проекта выступила компания "Нанолек" при поддержке Фонда развития промышленности. Как рассказала врач Даша Моргачева, препарат должен поступить на рынок уже в 2026 году и станет альтернативой зарубежным вакцинам.

"Первые партии вакцины поступят в оборот во второй половине 2026 года", — заявил генеральный директор компании "Нанолек" Евгений Баринов.

Что такое "Цегардекс"

"Цегардекс" — первая российская вакцина против ВПЧ, созданная по полному циклу: от синтеза активного вещества до готового раствора. До сих пор россияне могли сделать прививку только зарубежными средствами — бельгийским "Цервариксом" и американским "Гардасилом". Новая вакцина полностью аналогична "Гардасилу" по составу и механизму действия: она защищает от четырёх типов вируса — 6, 11, 16 и 18.

Два первых типа относятся к низкоонкогенным. Они не вызывают рак, но могут привести к появлению остроконечных кондилом — бородавок в области гениталий и ануса. У детей вирусы 6 и 11 нередко становятся причиной папилломатоза гортани — доброкачественного разрастания тканей.

Типы 16 и 18 считаются высокоонкогенными. Именно они ответственны более чем за 70% случаев рака шейки матки, 90% случаев рака анального канала и за значительную часть злокачественных опухолей глотки, полости рта, вульвы, влагалища и полового члена.

Как работает вакцина

Механизм действия "Цегардекса" прост: вакцина помогает организму выработать иммунитет, предотвращающий заражение вирусом. Таким образом, препарат снижает риск образования кондилом и опухолей, связанных с ВПЧ.

Иммунный ответ формируется уже после первой дозы, но для полной защиты необходимо три прививки. По стандартной схеме вторая доза вводится через два месяца после первой, а третья — через четыре месяца после второй.

Кто сможет привиться и когда

Весной 2025 года "Цегардекс" прошёл три фазы клинических испытаний и получил регистрацию Минздрава РФ. На данный момент вакцина одобрена для взрослых от 18 до 45 лет. В августе 2025 года завершились исследования среди подростков 9-17 лет, которые подтвердили эффективность и безопасность препарата. К февралю 2026 года ожидается расширение показаний для применения у детей.

Пока прививка не входит в Национальный календарь профилактических прививок, поэтому возможность сделать её по ОМС зависит от региона. В некоторых субъектах РФ действуют собственные программы бесплатной вакцинации от ВПЧ, чаще всего — для девочек-подростков.

"Цегардекс" и зарубежные аналоги

Вакцина Страна Типы вируса Возраст применения Особенности "Церварикс" Бельгия 16, 18 9-25 лет Защищает только от высокоонкогенных типов "Гардасил" США 6, 11, 16, 18 9-45 лет Снижает риск кондилом и онкологии "Цегардекс" Россия 6, 11, 16, 18 18-45 лет (с 2026 года — с 9 лет) Полный цикл производства в РФ

Советы шаг за шагом: как подготовиться к вакцинации

Пройдите консультацию у терапевта или гинеколога. Убедитесь, что нет острых инфекций или повышенной температуры. После первой прививки запланируйте вторую через 2 месяца, третью — через 6 месяцев от начала курса. Избегайте перегрева и алкоголя в день вакцинации. Храните медицинскую карту: данные о прививке могут потребоваться для оформления страховки или визы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: пропустить вторую дозу вакцины.

→ Последствие: иммунитет формируется неполностью, защита снижается.

→ Альтернатива: при пропуске дозы обратитесь к врачу, чтобы скорректировать график.

Ошибка: делать прививку при ОРВИ.

→ Последствие: возможна слабая реакция иммунной системы.

→ Альтернатива: отложите вакцинацию минимум на 2 недели после выздоровления.

Ошибка: думать, что после вакцинации можно не проходить осмотры.

→ Последствие: позднее выявление заболеваний.

→ Альтернатива: посещайте гинеколога или уролога хотя бы раз в год.

А что если уже есть ВПЧ?

Вакцина не лечит уже существующую инфекцию, но помогает предотвратить заражение другими типами вируса. Поэтому прививку рекомендуют даже тем, у кого уже выявлены неонкогенные штаммы ВПЧ.

Плюсы и минусы "Цегардекса"

Плюсы Минусы Полный цикл производства в России Пока не включён в Национальный календарь Аналог зарубежных вакцин Доступность зависит от региона Подтверждённая эффективность и безопасность Три дозы вместо одной Долгосрочная защита от ВПЧ Требуется прохождение полного курса

Мифы и правда

Миф 1. Вакцина нужна только женщинам.

Правда. Мужчины тоже подвержены ВПЧ, включая риск рака полового члена и анального канала.

Миф 2. После прививки можно заразиться ВПЧ.

Правда. Вакцина не содержит живого вируса, заражение невозможно.

Миф 3. Вакцина вызывает бесплодие.

Правда. Исследования не выявили влияния на репродуктивную функцию.

