Однодневные поездки вместо отпусков: новая модель отдыха меняет цифры внутреннего туризма

Индустрия путешествий в России в 2025 году столкнулась с заметными сдвигами, которые изменили привычную картину внутреннего туризма. Регионы-лидеры остались теми же, но динамика потоков оказалась неоднозначной. Одни направления потеряли часть гостей, другие — резко нарастили популярность. Об этом сообщает atorus.ru.

Краснодарский край: лидер с потерями

Кубань по-прежнему удерживает первое место среди нестоличных регионов по числу гостей, однако итоги года оказались для нее менее успешными, чем ранее. По данным, озвученным губернатором Вениамином Кондратьевым, в 2025 году регион принял 18,1 млн человек, что почти на 10% меньше, чем годом ранее. В абсолютных цифрах это минус около 2 млн туристов.

При этом статистика включает значительное число однодневных поездок. Около 8 млн гостей не останавливались в объектах размещения, а приезжали без ночевки. Если рассматривать классический туризм, связанный с проживанием в отелях, санаториях и гостевых домах, то речь идет примерно о 10 млн человек. Эти данные подтверждаются Росстатом, который зафиксировал 10,5 млн туристов с ночевками за год.

Сочи, главный курорт региона, завершил год без роста: около 8 млн гостей — показатель, сопоставимый с 2024 годом. При этом интерес к направлению все чаще смещается от массового формата к более нишевым сценариям отдыха, что заметно даже в обсуждении зимнего Сочи, где туристы ищут не пляжи, а городской ритм, горы и культурные пространства.

Петербургский регион: стабильный рост за счет экскурсантов

Санкт-Петербург в 2025 году показал уверенный прирост. По словам губернатора Александра Беглова, город посетили 12,5 млн туристов — на 7% больше, чем годом ранее. Это также заметно превышает допандемийные показатели.

Соседняя Ленинградская область, по оценкам, приняла около 7,2 млн человек. Однако значительная часть этого потока — однодневные визиты жителей Петербурга. Росстат фиксирует в регионе лишь 1,4 млн туристов с ночевками за январь-ноябрь, что даже меньше прошлогоднего уровня.

В сумме Петербург и Ленобласть по общему числу поездок уже сопоставимы с Краснодарским краем, но по "отельному" турпотоку пока уступают.

Кавминводы и Крым: новые точки роста

Ставропольский край стал одним из главных бенефициаров перераспределения спроса. Власти региона заявляют о 9,8 млн туристов, что на 9% больше, чем в 2024 году. При этом Росстат насчитывает около 1,66 млн гостей с ночевками, а остальная часть приходится на экскурсионные визиты.

Еще более впечатляющую динамику показал Крым. Полуостров принял 7,4 млн туристов, вернувшись к доковидному уровню. Рост составил 17,5% за год, что сделало регион самым быстрорастущим туристическим направлением страны. По данным Росстата, число гостей в отелях Крыма также увеличилось, хотя и более умеренными темпами.

Москва, Подмосковье и Калининград

Москва в 2025 году стала абсолютным лидером по числу поездок — около 26,5 млн. Однако рост оказался минимальным, а количество туристов с ночевками даже слегка сократилось. Подмосковье, по оценкам, приняло не менее 24 млн гостей, но регион остается направлением преимущественно для однодневных поездок.

Калининградская область, напротив, превзошла ожидания. Регион посетили около 2,5 млн человек, а рост турпотока оказался выше прогнозов властей.

Куда ушли туристы и как меняется спрос

Сравнение региональных данных показывает, что туристы, недосчитанные Краснодарским краем, в основном перераспределились между Крымом и курортами Кавминвод. Речь идет не о массовом уходе путешественников в отдаленные регионы, а о смещении спроса внутри наиболее популярных направлений.

Одновременно меняется и поведение самих туристов. По наблюдениям туроператоров, путешественники стали экономнее, чаще выбирают квартиры и апартаменты вместо гостиниц — тенденцию, которую подтверждают материалы о том, что апартаменты дешевле отелей при поездках по России. Туристы также сокращают продолжительность поездок и все реже покупают дополнительные экскурсионные пакеты.

Эти изменения напрямую отражаются на рынке организованного туризма. Общий объем продаж туров по стране снизился в среднем более чем на 10%, и ключевым фактором здесь стало именно падение спроса на Краснодарский край. Внутренний туризм не исчез, но стал более фрагментированным, осторожным и чувствительным к цене, что и формирует новую туристическую карту России.