Рынок застыл перед рывком: мартовские цены на перелёты выглядят подозрительно стабильными

Российский рынок авиаперелётов в марте неожиданно показал редкую для отрасли устойчивость. Минимальные тарифы между крупнейшими аэропортами почти не изменились, а по ряду направлений даже слегка скорректировались вниз. Для пассажиров это выглядит как короткая передышка после месяцев ценовых скачков. Об этом сообщает "Вестник АТОР" со ссылкой на результаты собственного мониторинга.

Цены в начале весны: без резких колебаний

Мониторинг минимальных тарифов на перелёты между ключевыми туристическими городами показал: средний рост цен в начале марта уложился в 2-3%. Это значение выглядит сдержанным для российского авиарынка, где динамика нередко оказывается куда более резкой. Разница между безбагажными билетами и тарифами с включённым багажом также оказалась минимальной и не превысила нескольких процентов.

Наиболее стабильная ситуация сложилась в Москве и Санкт-Петербурге, где изменения цен практически не ощущаются. В отдельных городах, включая Новосибирск и Калининград, по ряду маршрутов минимальные тарифы даже снизились, что частично компенсировало рост на других направлениях и в целом поддержало спокойную картину начала весны.

Сочи как статистическое исключение

На общем фоне заметно выделяется Сочи, где мартовские цены формально показали более выраженный рост. Однако ключевую роль здесь сыграла дата замера: мониторинг проводился на первый рабочий день месяца, когда спрос традиционно выше. Если рассматривать вылеты в последующие дни, минимальные предложения оказываются значительно ниже и ближе к среднерыночным значениям.

Без учёта сочинского фактора общий рост цен становится ещё менее заметным. В таком расчёте перелёты по России за месяц подорожали примерно на 1-1,5% в зависимости от типа тарифа, а более чем в четверти направлений стоимость билетов вовсе не изменилась. Подобная пауза хорошо вписывается в общую тенденцию, когда цены на авиабилеты по России в конце зимы и начале весны перестают расти так активно, как в высокий сезон.

Самые доступные и самые дорогие вылеты

Самые низкие средние цены в марте традиционно зафиксированы на вылеты из Москвы. Минимальная стоимость билетов по популярным туристическим направлениям здесь составляет около 5,5 тыс. рублей. Схожий уровень наблюдается и в Калининграде, однако зимняя маршрутная сеть этого аэропорта заметно уже летней и ограничена несколькими направлениями.

Самым дорогим по средним минимальным тарифам остаётся Новосибирск. Средняя стоимость перелётов отсюда превышает 11 тыс. рублей, что объясняется протяжённостью маршрутов и меньшей конкуренцией перевозчиков. В числе самых дешёвых билетов месяца — рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом, а также перелёты между Минеральными Водами и Сочи. Самые высокие минимальные цены традиционно приходятся на дальние маршруты между Сибирью и югом страны.

Авиакомпании и структура рынка

Наиболее бюджетные предложения в марте формируют "Победа", Smartavia и Nordwind, что связано с их тарифной политикой и моделью работы. Более высокие минимальные цены характерны для перевозчиков с широкой географией полётов, включая S7 Airlines и "Уральские авиалинии". "Аэрофлот" в мониторинге фигурирует точечно, в основном на направлениях с фиксированными тарифами и включённым багажом.

Стабильность начала весны выглядит особенно показательной на фоне общей картины внутреннего туризма, где, как отмечалось ранее, внутренний туризм в России постепенно перераспределяется между регионами. Приближающиеся майские праздники и старт высокого сезона покажут, сохранится ли этот ценовой баланс или рынок вновь вернётся к привычной волатильности.