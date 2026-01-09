Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 23:02

Тихий символ достатка: его присутствие в доме на Руси редко оставалось без последствий

На Руси кошки долго оставались редкими и дорогими животными — историки

Сегодня кошка кажется самым привычным домашним животным — она спокойно делит с человеком квартиру, двор и повседневную жизнь. Но так было далеко не всегда: на Руси пушистые питомцы долгое время оставались редкостью и признаком достатка. Их берегли, ценили и окружали особыми смыслами. Об этом сообщает издание Novate.

Как кошки оказались на русской земле

История кошек начинается задолго до появления первых городов и государств. Археологические находки показывают, что человек жил рядом с этими животными более десяти тысяч лет назад. Долгое время считалось, что одомашнивание кошек произошло в Древнем Египте, где им поклонялись и придавали сакральное значение. Однако современные исследования, включая анализ древних останков, уточняют эту картину и указывают на более сложный путь распространения животных, о чём говорится в материале о позднем появлении домашних кошек.

На земли Древней Руси кошки попали значительно позже. Ученые связывают их появление с развитием торговых путей и мореплавания. Домашних кошек завозили моряки, которые прибывали из районов Балкан и Средиземноморья — в том числе из Греции, Болгарии и Румынии. Животные путешествовали на кораблях, где выполняли практичную задачу: защищали запасы от грызунов.

Редкий гость в древнерусских поселениях

Первые следы присутствия кошек на территории Руси археологи датируют III веком. Останки животных находили в районах современных Черкасс, Одессы и Кировоградской области. Эти находки показывают, что кошка была настоящей редкостью: на одно поселение приходилось не более одного-двух животных.

К VII веку их численность постепенно увеличилась, а к IX веку кошки появились в районах Ярославля, Пскова, Среднего Поволжья и Старой Ладоги. При этом массовым явлением их содержание так и не стало. Чаще всего кошки жили в домах состоятельных людей, где могли позволить себе заботиться о редком и ценном животном.

Сакральный образ и практическая польза

До принятия христианства кошкам приписывали особые, почти мистические свойства. В языческих верованиях они сопровождали бога Велеса и считались хранителями домашнего очага, а также проводниками между мирами. Этот образ оказался настолько устойчивым, что отразился в легендах и поверьях, включая представления о необычной живучести кошек, подробно описанные в тексте о мифе девяти жизней.

С приходом христианства символика изменилась, но уважительное отношение сохранилось. Покровителем домашних животных стал святой Власий, и котов нередко называли Василиями, считая, что это приносит дому защиту. Со временем кошки нашли своё место и в монастырях, где их ценили за способность охранять запасы от мышей и крыс.

Почему кошка стоила дороже лошади

Высокий статус кошки подтверждают и письменные источники. В древнерусском сборнике законов XIV века "Правосудье митрополичье" указаны штрафы и стоимость домашних животных. Согласно документу, кошка оценивалась в три гривны — столько же стоили собака или даже волк, и значительно больше, чем корова или лошадь.

В тот период одна гривна равнялась примерно 200 граммам серебра, а куна была лишь небольшой его частью. Такая цена делала кошку доступной лишь для зажиточных людей. Ее редкость и польза превращали животное в настоящую роскошь, которую не каждый мог себе позволить.

Когда кошка стала обычным питомцем

Широкое распространение кошек в крестьянских домах началось только в XVIII веке. До этого времени они чаще встречались в дворцах и усадьбах знати, где служили не только защитниками от грызунов, но и предметом любования. Постепенно кошки перестали быть редкостью и вошли в повседневную жизнь простых людей.

Именно тогда они заняли особое место в русском фольклоре. В сказках кошки предстают хитрыми, мудрыми, пугающими или добродушными персонажами — от Кота-Баюна до верного спутника героев. Этот образ закрепил за ними статус животных с особым характером и почти мистическим прошлым.

История кошек на Руси — это путь от редкого заморского животного до полноправного члена семьи. Их ценили за пользу, окружали верованиями и берегли как дорогую собственность. Со временем кошка стала привычной частью быта, но уважение к ней, сформированное веками, сохранилось до наших дней.

