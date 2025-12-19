Домбай нажимает кнопку зима: праздник, после которого сезон уже не остановить

Горнолыжный курорт Домбай готовится встретить зиму ярко и масштабно. Финальные штрихи подготовки уже позади, и впереди — долгожданный старт сезона, который обещает стать настоящим праздником для любителей гор и снега. Организаторы делают ставку не только на трассы, но и на атмосферу, объединяющую спортсменов и туристов. Об этом сообщает "Это Кавказ".

Праздничный старт зимы в Домбае

Открытие горнолыжного сезона в Карачаево-Черкесии запланировано на 20 декабря. В этот день гостей курорта ждёт насыщенная программа, рассчитанная как на активных райдеров, так и на зрителей. Центральным событием станет торжественный парад ратраков — спецтехники, без которой невозможно представить подготовку склонов. Продолжит праздник воздушное шоу парапланеристов, которые продемонстрируют фигуры над заснеженными вершинами, а кульминацией станет массовый спуск горнолыжников и сноубордистов.

"20 декабря 2025 года в программе открытия: торжественный парад ратраков и начало праздника, завораживающее воздушное шоу парапланеристов, массовый спуск любителей зимнего вида спорта! Спускаемся вместе, создаем настроение!", — сообщается в телеграм-канале курорта.

Бонусы для участников массового спуска

Для тех, кто решит стать частью общего заезда, администрация подготовила приятный стимул. Все участники массового спуска смогут приобрести ски-пассы на целый день по заметно сниженной цене. Таким образом курорт не только открывает сезон, но и поощряет активных гостей, создавая ощущение единого спортивного события. Организаторы подчёркивают, что подобный формат помогает объединить как опытных спортсменов, так и тех, кто только начинает осваивать горные лыжи или сноуборд.

Как готовят трассы к сезону

Подготовка склонов в Домбае идёт в усиленном режиме. На трассах и подъездных дорогах работает специальная техника: ратраки выравнивают поверхность, формируя качественное и безопасное покрытие. Особое внимание уделяется стабильности снежного слоя, чтобы катание было комфортным при разной погоде.

"Работает спецтехника — ратраки выравнивают трассы и дороги, формируя качественное и безопасное покрытие. Также запущены системы искусственного оснежения: снежные пушки уже работают, создавая надежную снежную основу даже при переменчивых погодных условиях", — рассказали в администрации Домбая.

Чего ждать туристам в новом сезоне

Открытие сезона традиционно считается отправной точкой для всей зимней жизни курорта. После церемонии гости смогут в полной мере оценить подготовленные трассы, инфраструктуру и сервис. Домбай рассчитывает принять как поклонников активного отдыха, так и туристов, которые приезжают за зимними пейзажами и атмосферой горного курорта.

Старт сезона в Домбае обещает стать не просто формальностью, а полноценным событием, задающим тон всей зиме. Праздничная программа, техническая готовность склонов и бонусы для гостей формируют ожидание насыщенного и комфортного горнолыжного сезона.