Многие между промышленными средствами для красоты и домашними выбирают второе. Оправданы ли маски из натуральных продуктов, Newsinfo.ru рассказала Дробышева Юлия, молекулярный биолог, биохимик, косметический химик, разработчик, нутрициолог. По словам эксперта, обязательно нужно соблюдать чистоту продуктов.

- Касательно домашних косметических рецептов вредного ничего нет. Единственное, если вдруг вы это средство сделали и его храните. Нужно приготовить маску, потерли огурец и нанесли. Не нужно подвергать его хранению. Потому что заводится микробиология и коже можно нанести вред этим.

Нести опасность могут и молочные продукты.

- Есть брать молочные маски - на кефире, на сметане, здесь тоже нужно не забывать, что сейчас очень много продукции ненатуральной идет. Дай бог это из сухих консервированных компонентов, либо это может быть вообще суррогат. Тоже можно нанести вред. Касаемо молочной продукции. Плюс она еще может быть заражена. Потому что коровы тоже болеют. И возможно получить какое-то инфекционное отравление именно из-за молочных компонентов так же.

Лекарственные же растения, по словам специалиста, работают тоже на пользу, однако в этом случае лучше руководствоваться данными фармакологических справочников.

Фото: https://commons.wikimedia.org/Sérgio (Savaman) Savarese (Creative Commons Attribution 2.0)