Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушка убирается на кухне
© Designed by Freepik by YuliiaKa is licensed under Public domain
Главная / Недвижимость
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 17:35

Иллюзия стерильности: семь локаций в квартире, где бактерии размножаются быстрее ожиданий

Даже когда в квартире визуально стерильно, это не гарантирует отсутствия микромира, который активно размножается прямо у вас под носом. Вы берете привычную многоразовую бутылку для воды, чтобы утолить жажду, но редко задумываетесь, что становится с ней на дне после пары недель использования. Или, например, привычная губка для посуды, которую многие оставляют влажной в раковине, превращается в настоящий инкубатор для бактерий. Австралийский специалист по профессиональной уборке Джейсон Шипвэй составил список из семи локаций, где грязь скапливается быстрее, чем мы успеваем протереть пыль, и пренебрежение которыми может стоить здоровья.

"Поддержание чистоты — это не только эстетика, но и предотвращение распространения патогенов в жилых пространствах. Многие владельцы квартир концентрируются на полировке поверхностей, забывая о местах с постоянной влажностью, где развитие микрофлоры происходит молниеносно. Регулярная дезинфекция и замена расходных материалов в таких точках — обязательная инвестиция в безопасность семьи. Я часто наблюдаю, как элементарные ошибки в быту приводят к быстрому накоплению налета, с которым потом приходится бороться часами".

Клинер-менеджер Ирина Полякова

Опасные зоны на вашей кухне

Кухонное пространство обманчиво. Нам кажется, что регулярная влажная уборка спасает мойку от налета, но эксперт указывает на более серьезные угрозы. Многоразовые бутылки для питьевой воды — лидеры по уровню загрязнения, если их не промывать горячей водой с моющим средством после каждого похода в зал или прогулки.

Губки и тряпки, которыми мы моем тарелки, по мнению Шипвэя, стоит безжалостно менять минимум раз в месяц. Использование просроченного инвентаря лишь размазывает бактерии по "чистой" посуде. Аналогичная ситуация касается и выбора утвари: помните, что даже безопасная посуда требует правильного ухода и контроля состояния покрытия.

Почему ванную нужно чистить чаще

Влага — главный союзник плесени, особенно в местах с плохой вентиляцией. Крышки душевых стоков забиваются с катастрофической скоростью: волосы, частицы кожи и остатки моющих средств создают благоприятную среду для размножения бактерий. Шипвэй отмечает, что на такое накопление уходит всего 7-14 дней.

Чтобы избежать появления неприятных запахов и грязных швов, профессионалы советуют использовать современные материалы для отделки, которые исключают пористую структуру. Если плитка уложена давно, приходится тратить больше сил на борьбу с микроскопическими отложениями.

Скрытые плесневые угрозы в технике

Стиральная машина требует внимания, о котором забывает большинство пользователей. Уплотнитель дверцы и лоток для порошка остаются влажными после работы программы, что делает их идеальными зонами для жизни грибка. Жесткая вода лишь усугубляет проблему, оставляя на внутренних частях минеральные отложения, на которых бактериям проще закрепиться.

Регулярная профилактика оборудования значительно продлевает срок его службы и защищает вещи от затхлого запаха. Кстати, при стирке белого белья лучше использовать проверенные методы, чтобы сохранить ткань свежей, не полагаясь только на стандартные циклы машины.

Гаджеты как переносчики микробов

Смартфоны и телевизионные пульты — самые "тактильные" предметы в доме. Мы трогаем их грязными руками, берем в туалет или на работу, а потом кладем рядом с едой на обеденный стол. Эксперт настаивает на регулярной дезинфекции таких поверхностей спиртовыми салфетками.

Гигиена быта — это не только про уют в квартире, но и про контроль предметов, которые мы держим в руках постоянно. Игнорировать это — значит добровольно носить с собой колонии микроорганизмов в кармане.

"При планировании интерьера я всегда рекомендую клиентам закладывать возможность легкого доступа к труднодоступным местам. Люди часто выбирают сложные конструкции или обилие мелкого декора, не понимая, что это превращается в ловушку для пыли и грязи. Чистота — это прежде всего функциональность планировки и отсутствие лишних деталей, которые сложно протереть. Если вы не можете быстро добраться до поверхности, она станет грязной, поверьте моему опыту работы с жилыми пространствами".

Дизайнер интерьеров Елена Маркова

FAQ

Как часто нужно менять губку для посуды?
Эксперты рекомендуют делать это не реже одного раза в четыре недели, если она не начала неприятно пахнуть раньше.

Можно ли протирать экран телефона спиртом?
Лучше использовать специальные дезинфицирующие салфетки для электроники, чтобы не повредить олеофобное покрытие экрана.

Проверено экспертом: клинер-менеджер Ирина Полякова

Автор Татьяна Костина
Татьяна Костина — эксперт по клинингу с 12-летним стажем. Специалист по эко-технологиям уборки и организации быта. Опыт управления в сервис-индустрии.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet