В Усолье-Сибирском в Иркутской области России жителям не понравился жёлто-голубой цвет одного из домов, после чего они собрали достаточное количество жалоб и заявили о своём желании перекрасить фасад. О произошедшем доложил российский литературно-художественный журнал "Подъём".

Представитель администрации города проинформировал, что изначально цвет фасада не устраивал инициативную группу Усолья-Сибирского. После этого мэр города решил провести опрос среди населения, дабы выявить, что они думают по поводу скандального дома. Как выяснилось по результатам бесед, никто из опрашиваемый не выступал однозначно против каких-либо перемен. Невзирая на мнение горожан, дом не оставили в покое и в итоге всё-таки перекрасили, чтобы не создавать конфликтных ситуаций.

Позже в пресс-службе заявили, что они прекрасно осознают, что мужчины из Усолья-Сибирского служат. По этой причине создавать такой резонанс вокруг жёлто-голубого дома не хочется. Сотрудники пресс-службы дали понять обществу, что никто не собирался задеть чьи-то чувства и обидеть. Они добавили, что сами по себе цвета дома вполне хорошо сочетаются. Однако мэр Усолья-Сибирского полагает, что у каждого гражданина есть своё собственное мнение, которое может расходиться с другими. Он дал понять, что не хочет создавать неприятностей для тех бойцов, которые вернутся.

Ранее российский литературно-художественный журнал "Подъём" написал о случае с жителем Белгорода, находящимся на юге центрально-европейской части России. Мужчине необходимо было перекрасить в другой цвет свою крышу по причине большого сходства с флагом Украины. Как оказалось, на внешний облик дома пожаловалась его соседка. Сообщив властям о цвете крыши, она добавила, что такое поведение неприемлемо из-за происходящего на территории СВО. Под угрозами мужчина перекрасил крышу в белый цвет.

Фото: Flickr / U. S. Fish and Wildlife Service — Northeast Region (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)