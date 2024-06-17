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Путина заверили, что более ста тысяч обманутых дольщиков получили жильё
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  • Александров Александр Владимирович
  • Опубликована сегодня в 15:21

Путина заверили, что более ста тысяч обманутых дольщиков получили жильё

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, в ходе которой обсуждались вопросы развития региона, — Сообщается в пресс-службе президента.

Глава региона заверил президента, что проблема обманутых дольщиков в Подмосковье полностью решена: по его словам, все 117 тысяч человек, пострадавших от недобросовестных застройщиков, получили жилье.

Воробьев подчеркнул, что теперь приоритетом для властей региона является развитие инфраструктуры.

Также губернатор рассказал о завершении строительства нового детского госпиталя и большой поликлиники в Балашихе.

Путин обратил внимание на важность развития первичного звена здравоохранения — поликлиник, которые играют ключевую роль в жизни людей. Воробьев согласился, подчеркнув, что в регионе ведется активная работа по ремонту и строительству новых поликлиник.

Фото: From Wikimedia Commons/ Janusz Klimek, Kraków (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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