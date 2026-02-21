Снег растаял — деньги потекли: зимние курорты Италии нашли способ зарабатывать на траве и камнях

Запах свежескошенной альпийской травы и разреженный горный воздух Доломитов больше не являются прерогативой лишь короткого межсезонья. Еще недавно итальянские Альпы замирали в апреле, превращаясь в декорации к безмолвному ожиданию первого снега, но сегодня картинка изменилась радикально. В городках вроде Валь-Гардена вместо лыжных ботинок по мостовым стучат контактные педали велотуфлей, а на месте массивных пуховиков красуются технологичные джерси.

Трансформация "белой империи" в зеленый оазис для маунтинбайкеров стала ответом на глобальный вызов сезонности. Итальянцы не стали изобретать велосипед — они просто посадили на него туриста, используя мощнейшую инфраструктуру Dolomiti Supersummer. Однако, как и в случае с любым масштабным тревелом, здесь важна стратегия: спонтанность хороша, но, чтобы не переплатить в пиковые летние даты, стоит помнить, что настоящая экономия прячется за полгода до вылета, даже если речь идет о летних горах.

"Доломиты сегодня — это эталон конверсии зимних активов в летнюю прибыль. Мы видим, как подъемники, ранее работавшие 4-5 месяцев в году, становятся круглогодичным двигателем экономики. Система RODA и маршруты вроде Селларонды позволяют туристам исследовать вертикальный мир без изнурительных апхиллов. Это делает горы доступными не только для атлетов, но и для семей с детьми, что кардинально расширяет целевую аудиторию региона". эксперт по туризму, консультант по планированию путешествий и маршрутов Дмитрий Гаврилов

Логистика без границ: как подъемники спасают лето

Главный барьер для массового летнего туризма в горах всегда заключался в физической нагрузке. Но проект Dolomiti Supersummer перевернул эту логику. Теперь те же кабины, что доставляли фрирайдеров к заснеженным пикам, оснащены креплениями для байков. Это позволило связать долины Альта-Бадиа и Кортина д'Ампеццо в единую сеть, где гравитация работает на туриста, а не против него. Вы просто проезжаете через аутентичные альпийские деревни, не задумываясь о перепаде высот в 1000 метров.

Подобный подход к использованию ресурсов напоминает лучшие практики европейского туризма, где даже из малых локаций выжимают максимум. Если вы ищете похожий уровень уединения и исторической глубины, загляните в соседние регионы: например, в часе от Рима скрывается деревня из вулканического камня, которая предлагает схожий экспертный баланс между природой и архитектурой. Итальянцы виртуозно упаковывают историю в современный сервис.

Безопасность и сервис: концепция "Carefree Driving"

Проект RODA — это логистический шедевр. Основная проблема велопутешествий — багаж. В Доломитах она решена через ежедневную доставку сумок из отеля в отель. Пока вы наслаждаетесь панорамой Тре Чиме ди Лаваредо, ваши вещи уже ждут в следующей точке маршрута. Это превращает экспедицию в комфортный променад. К слову, планируя такие активные выезды, не забывайте о базовой проверке локаций: номер отеля может закрыть чужие глаза, и даже в пасторальной Италии проверка на приватность не будет лишней.

"Для современного путешественника горы летом — это альтернатива перегретым пляжам Средиземноморья. В то время как Рамадан меняет ритм жизни в популярных восточных странах, Альпы предлагают стабильный европейский комфорт с акцентом на велнес. Важно понимать: летний доход Альп в некоторых регионах уже сопоставим с зимним, что делает модель устойчивой к изменениям климата". эксперт по туризму, обозреватель туристических направлений и сервисов Елена Кузнецова

Вариативность — еще один ключ к успеху. Можно выбрать суровый маунтинбайк-маршрут или неспешную прогулку на электровелосипеде. Такой подход к кастомизации продукта крайне важен, ведь часто экскурсия портит отпуск — всё из-за одной детали в программе, будь то слишком сложный подъем или отсутствие технической поддержки. В Доломитах риск сведен к минимуму благодаря GPS-сопровождению и мобильным приложениям, которые ведут туриста буквально за руку.

От Доломитов до Сочи: российский вектор развития

Опыт Италии активно проецируется на российские реалии. В Красной Поляне мы наблюдаем похожую эволюцию. Летом канатные дороги на "Роза Пик" или "Горки-город" загружены не меньше, чем в феврале. Развитие байк-парков и высокогорных троп превращает Кавказ в круглогодичный магнит. Это требует от туристов нового уровня сборов: если раньше чемодан собирался под лыжи, то теперь важно уметь собраться в спонтанное путешествие за час, упаковав и трекинговые ботинки, и защиту для байка.

"Российские курорты, такие как Галич или Шерегеш, только начинают свой путь к всесезонности. Кстати, Галич вошёл в Золотое кольцо, что привлечет внимание к рельефным ландшафтам Костромской области. Однако именно сочинский кластер ближе всего подошел к итальянской модели, внедряя единые ски-пассы (байк-пассы) и развитую сеть пунктов проката. Главное — не забывать, что в горах питание играет ключевую роль, и ошибка с питанием в отпуске бьёт по бюджету сильнее, чем стоимость самого перелета". эксперт по туризму, специалист по организации поездок и туристической инфраструктуре Андрей Волков

Вызов: Как сохранить аутентичность региона при наплыве туристов вне сезона?

Решение: Инвестиции в экологические маршруты и жесткое регулирование велотрасс. В Италии это решается через проект RODA, который направляет потоки туристов по подготовленным тропам, минимизируя эрозию почвы и беспокойство для дикой природы. Российским курортам предстоит внедрить аналогичные экологические стандарты.

FAQ: ответы на ваши вопросы

Нужна ли специальная подготовка для велотуров в Доломитах?

Нет, благодаря широкому распространению электровелосипедов (E-bikes), маршруты доступны любому человеку с базовым навыком вождения велосипеда.

Работают ли горные хижины (рифуджио) летом?

Да, большинство хижин открыты с июня по сентябрь, предлагая аутентичную кухню и возможности для ночлега на высоте.

Можно ли провозить велосипед на всех подъемниках?

В рамках сети Dolomiti Supersummer большинство линий адаптированы под байки, но рекомендуется заранее проверять статус конкретного подъемника в мобильном приложении.

