Компост перестал зреть — причина оказалась в одном знакомом компоненте

Доломитовая мука — один из самых спорных компонентов в компостировании. Одни садоводы добавляют её без раздумий, другие считают почти вредной. Парадокс в том, что правы и те и другие — всё зависит от того, каким способом вы готовите компост. Об этом сообщает дзен-канал "Вдали от города".

Почему мнения так расходятся

Причина споров кроется в том, что под словом "компост" часто понимают разные технологии. Универсальных рецептов здесь нет: один и тот же компонент может быть полезен в одной системе и мешать в другой. Доломитовая мука — как раз из этой категории. Чтобы понять, когда она уместна, важно разобраться, кто именно "работает" в компосте и за счёт чего идёт разложение.

Естественное компостирование: когда главные — черви

Самый привычный вариант — компостная куча или яма, где органика разлагается естественным путём. В такой системе основную работу выполняют дождевые черви и микроорганизмы. Растительные остатки обычно переслаивают землёй, чтобы создать комфортную среду для живых "переработчиков". Черви поедают органику, перерабатывают её и обогащают будущий компост полезными веществами.

Для нормального процесса необходимы:

умеренная влажность; доступ кислорода; тепло.

Поэтому компост регулярно увлажняют и время от времени ворошат. Именно в такой системе доломитовая мука оказывается лишней.

Почему доломитка здесь мешает

Доломитовая мука ощелачивает среду. Для червей и полезных бактерий это неблагоприятно: их активность снижается, а процесс разложения замедляется. В результате компост "зреет" дольше и теряет часть своей биологической ценности. Если вы используете естественное компостирование, доломитовую муку лучше вносить не в кучу, а уже на грядки — после распределения готового компоста.

Ускоренное компостирование: совсем другая логика

Альтернативный вариант — компостирование в закрытом или полузакрытом компостере. Здесь ставка делается не на червей, а на бактерии, работающие при повышенной температуре. Компостер ставят на солнечное место, содержимое регулярно перемешивают, и за счёт тепла процесс идёт значительно быстрее.

Однако у такого метода есть слабое место: при избытке влаги органика начинает не разлагаться, а гнить. Появляется кислый, неприятный запах — сигнал того, что бактерии перестали работать.

Когда доломитовая мука действительно нужна

Именно в ускоренном компостировании доломитка становится полезным инструментом. Она помогает нейтрализовать избыточную кислотность и остановить процесс гниения. Понять, что пора её добавлять, просто: если компост пахнет не землёй, а гнилью, значит баланс нарушен.

В этом случае:

доломитовую муку равномерно рассыпают по поверхности; тщательно перемешивают массу; при необходимости добавляют сухую траву или другой "сухой" компонент.

Компост должен оставаться влажным, но не мокрым — это ключевое правило.

Сколько времени занимает результат

Ускоренный метод требует большего внимания, но даёт быстрый эффект. Готовый компост можно получить за 2-3 месяца. Для сравнения, при естественном разложении в куче или яме процесс может растянуться на год и дольше.

Вопрос о доломитовой муке в компосте не имеет однозначного ответа. При естественном компостировании она мешает работе червей и бактерий. При ускоренном — может спасти ситуацию и восстановить процесс. Всё решает выбранная технология и понимание того, что именно происходит внутри вашей компостной массы.