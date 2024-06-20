Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус намерен заказать для бундесвера еще 105 танков Leopard 2A8, которые должны будут пополнить войска до 2030 года. Об этом сообщает в четверг журнал Der Spiegel со ссылкой на конфиденциальный отчет бюджетного комитета бундестага.

По информации журнала, планируется получить 105 танков Leopard 2A8 у компании KNDS до 2030 года. Потратить планируется 2,93 млрд евро.

По информации журнала, часть танков будет предназначена для планируемых к развертыванию сил ФРГ в Литве, а часть послужит задаче модернизации бронетанковых сил бундесвера в самой ФРГ.

Этот заказ должен еще одобрить бюджетный комитет.

Der Spiegel напоминает, что бундесвер в данный момент располагает 310 танками различных типов семейства Leopard; новый заказ увеличит парк боевых машин на треть.

Издание отмечает, что ранее бундесвер уже планировал приобрести у KNDS 123 танка Leopard 2A8; но пока поступил заказ лишь на 18 таких танков взамен отправленных ранее в рамках помощи Украине.

Тем не менее, в полученных Der Spiegel документах говорится, что планируемый заказ на 105 танков имеет "от среднего до высокого риска" невыполнения со стороны KNDS в связи с дефицитом сырья и электронных компонентов на мировых рынках.

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