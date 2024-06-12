В связи с санкциями против Московской биржи, доллары будут торговаться на внебиржевом рынке. Центральный банк России будет опираться на данные банковской отчетности и информацию с цифровых платформ для установления официальных курсов доллара и евро.
В ответ на новые санкции, объявленные Соединенными Штатами против "Московской биржи", было принято решение остановить биржевые операции и расчеты по контрактам в американских долларах и евро. Однако торговля на других сегментах рынка, а также операции с рублем и другими валютами, будут продолжаться без изменений. Транзакции с долларами и евро будут перенесены на внебиржевой рынок, как уточнили в регулирующем органе.
Центральный банк развеял опасения граждан по поводу долларов и евро находящиеся на счетах и вкладах. Эти деньги останутся в безопасности. Режим выдачи средств по вкладам и счетам в этих валютах остается неизменным, как и было установлено регулятором.
В связи с введенными 13 июня санкциями, "Московская биржа" объявила о приостановке валютных операций с долларом и евро.
Американское Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), являющееся частью Министерства финансов США и отвечающее за санкционную политику, включило "Московскую биржу", Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД) в список санкций.
Московская биржа уже в декабре 2023 года представила план действий на случай остановки торгов долларом. В этом плане было указано, что официальный курс валют может определяться на основе сделок, которые заключаются как на бирже, так и вне её.
Фото: Milad Mosapoor
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