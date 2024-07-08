Выявленная в Донецкой Народной Республике (ДНР) лаборатория по производству химического оружия указывает на то, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) планировали создать в Донбассе "долину смерти" для всего живого.



Эту информацию предоставил Роман Пукалов, руководитель программ по охране окружающей среды общественной организации "Зеленый патруль", в интервью агентству ТАСС.



По словам генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации, на брифинге было объявлено о нахождении лаборатории ВСУ в населенном пункте Авдеевка, где изготавливались ядовитые вещества общего назначения, включая цианистую кислоту, подпадающую под действие Конвенции о запрещении химического оружия.



"Безусловно, важны жизнь и здоровье наших бойцов. Такие токсичные вещества являются смертельной угрозой для всего живого. На Камчатке, в Кроноцком заповеднике, рядом с Долиной гейзеров, расположена т. н. Долина смерти. Ее известность негативна из-за природных выбросов цианидов из недр. Там мы обнаруживали массовые гибели различных животных, включая бурых медведей. Обонятельные способности диких созданий значительно превосходят человеческие, они гораздо бдительнее, но и они не способны избежать опасности от выбросов цианидов. Это хороший пример силы яда как для людей, так и для живой природы. Планировалось создать подобное место, "долину смерти", и на территории Донбасса", — пояснил Пукалов.



Он подчеркнул, что цианистый водород (цианистая кислота) проявляет быстрое нервно-паралитическое воздействие.



Этот высоколетучий газ поражает центральную нервную систему, вызывая серьезные отравления, обмороки и паралич. В результате животные погибают всего за несколько секунд.

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