Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Запах изо рта
Запах изо рта
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 22:46

Долгое время мучился от запаха изо рта: что помогло решить проблему и восстановить свежесть дыхания

Кариес и проблемы с дёснами влияют на запах изо рта — Здоровье Mail

Неприятный запах изо рта — это не только эстетическая проблема, но и сигнал о возможных заболеваниях. Он мешает общению и часто становится причиной дискомфорта. Почему возникает запах изо рта и как с ним бороться? Разбираемся в статье, сообщённой Здоровьем Mail.

Основные причины неприятного запаха изо рта

Недостаточная гигиена полости рта

Часто источником неприятного запаха становятся остатки пищи, которые застревают между зубами. Бактерии начинают перерабатывать эти остатки, выделяя вещества, вызывающие неприятный запах. Особенно это заметно утром, если вечерняя чистка зубов была недостаточной.

Рекомендации:

  • Полощите рот после еды.

  • Используйте зубную нить для удаления остатков пищи.

  • Используйте ирригатор для очистки труднодоступных мест.

Кариес

Кариозные зубы — это идеальная среда для размножения бактерий, которые выделяют вещества с неприятным запахом. Как только кариес лечится, свежесть дыхания восстанавливается.

Что делать: обратитесь к стоматологу и вылечите кариес, чтобы избавиться от запаха.

Проблемы с дёснами

Заболевания дёсен, такие как гингивит и пародонтит, сопровождаются воспалением, налётом и камнями, что способствует возникновению неприятного запаха. Запах изо рта может быть первым сигналом о проблемах с дёснами.

Важно знать: современные методы лечения эффективно устраняют воспаление и восстанавливают свежесть дыхания.

Сухость во рту

Когда слюнные железы не работают должным образом, образуется налёт, который быстро заселяется бактериями. Причины сухости могут быть разные: курение, алкоголь, обезвоживание, кофе или даже синдром Шегрена.

Совет: если сухость во рту становится постоянной проблемой, обратитесь к врачу для диагностики и консультации.

Хронический тонзиллит

Увеличенные миндалины могут удерживать остатки пищи, а в лакунах миндалин скапливаются гнойные пробки, которые также усиливают запах.

Решение: Регулярное лечение хронического тонзиллита и профилактика обострений помогут избавиться от неприятного запаха.

Болезни ЖКТ

Заболевания желудочно-кишечного тракта, такие как гастрит или панкреатит, могут вызывать застой пищи, что, в свою очередь, провоцирует неприятный запах изо рта, особенно спустя час-два после еды.

Диагностика: проведение гастроскопии, УЗИ, анализов крови и мочи поможет выявить проблемы в работе ЖКТ.

Как проверить запах изо рта самостоятельно

  1. Тест на запястье: лизните кожу, подождите, пока она высохнет, и понюхайте.

  2. Тест на ладони: выдохните в ладонь, а затем вдохните обратно.

  3. Тест с ложкой: проведите ложкой по языку и понюхайте налёт.

Галитофобия: страх неприятного запаха

Некоторые люди уверены, что их дыхание неприятно пахнет, даже если это не так. Это состояние называется галитофобией и требует психологической помощи.

Основные причины неприятного запаха в цифрах

  • 80% случаев — проблемы в полости рта.

  • 10% — ЛОР-заболевания.

  • 10% — болезни ЖКТ и другие патологии.

Неприятный запах изо рта может быть симптомом различных заболеваний, от проблем с зубами до нарушений в работе желудочно-кишечного тракта. Регулярная гигиена полости рта, лечение заболеваний и консультации с врачами помогут избежать этой неприятной проблемы и поддерживать свежее дыхание.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Нападения обезьян в Дели стали причиной обращений россиян — врач Панфилова сегодня в 13:13
Улыбка обезьяне может закончиться больницей: туристов в Индии подстерегают неожиданные опасности

Врач посольства России в Индии предупредила туристов о рисках, связанных с животными, водой и фруктами, и напомнила о базовых правилах безопасности.

Читать полностью » Врач заявила об отсутствии препаратов для быстрого усиления иммунитета — Сеченовский университет сегодня в 10:09
Ждали быстрого эффекта — получили сбой: как длинные выходные подтачивают иммунитет

Иммунолог объяснила, почему не существует "таблеток для иммунитета" и как праздничный режим сна может ослабить организм.

Читать полностью » Организм снижает сжигание калорий при дефиците пищи — Danish Diabetes Academy сегодня в 10:08
Организм перестали жалеть — и жир начал гореть иначе: найден обходной путь плато

Учёные выяснили, почему организм замедляет сжигание жира при похудении, и нашли ген, способный изменить реакцию на голод и плато веса.

Читать полностью » Планирование каникул с ребёнком помогает сократить время у экранов — психолог сегодня в 9:55
Каникулы проходят — а ребёнок всё в экране: ошибка, которую родители замечают слишком поздно

Психолог объяснила, как превратить новогодние каникулы в живой и полезный отдых, чтобы дети сами отложили гаджеты и включились в семейные занятия.

Читать полностью » Ревматоидный артрит и мигрень остаются болезнями без ясной причины — врачи сегодня в 9:25
Диагноз есть — причины нет: болезни, которые медицина до сих пор не объяснила

Даже самые известные болезни нередко остаются загадкой для науки. Почему их причины до сих пор не удаётся установить — в обзоре распространённых диагнозов.

Читать полностью » Контроль порций помогает вернуть вес в норму после праздников — диетолог сегодня в 9:25
Ели всего несколько дней — а последствия на недели: что тормозит возврат формы после праздников

Диетолог объяснила, как вернуться к привычному питанию после праздников без строгих диет, срывов и резких ограничений.

Читать полностью » Проблемы с желудком и кишечником могут вызывать кожные заболевания — Здоровье Mail сегодня в 6:45
Вижу пятна на коже — срочно делаю это обследование: проверено — помогает избавиться от высыпаний

Проблемы с желудочно-кишечным трактом могут проявляться на коже. Важно вовремя распознать симптомы и пройти обследование, чтобы восстановить здоровье и избежать осложнений.

Читать полностью » Отказ от телефона в праздники снижает тревожность — психолог сегодня в 5:53
Отдых был, а легче не стало: привычка, которая незаметно ломает праздники

Психолог объяснила, почему в праздники важно отложить телефон и как бесконтрольный скроллинг усиливает тревожность.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Эфирные масла цитрусовых раздражают обоняние собак — Fanpage
Дом
Неподходящее средство усиливает пенообразование в стиральной машине — House Digest
Авто и мото
Поддельные иридиевые свечи зажигания выявляют с помощью магнита и мультиметра — соцсети
Еда
При жарке рыбы уменьшить разбрызгивание масла помогает окунание в холодную воду —
Спорт и фитнес
Тело стало подтянутым за счет тренировок с собственным весом — Людмила Титова
Наука
Ученые применили пищевые отходы для защиты растений – JAFC
Туризм
Эквадор становится всё более популярным у российских путешественников - ТурПром
Садоводство
Магнолию на зиму обязательно укрывают, чтобы сохранить цветочные почки — садоводы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet