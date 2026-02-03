Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Гавань Лиинахамари
© commons.wikimedia.org by Fastboy is licensed under CC BY-SA 3.0
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 13:09

Пошёл к Долгой Щели пешком — путь оказался тяжёлым, но виды “снесли крышу”

На самом севере Мурманской области есть место, где берег выглядит так, будто его перенесли из Норвегии. Узкий залив в бухте Долгая Щель у Лиинахамари врезается в сушу, сжимаясь между скалами и холодным морем. Здесь почти не слышно "туристического" шума — только ветер, камень и вода. Об этом рассказывает телеграм-канал "вы ушли с маршрута".

Фьорд по-русски: что это за место

Долгая Щель называют самым северным фьордом России из-за характерной формы: это узкий морской залив со скалистыми бортами и "коридором" воды, уходящим вглубь берега. По размерам он скромнее норвежских знаменитостей — около 4 км в длину и порядка 600 метров в ширину, но впечатляет не масштабом, а ощущением края земли. В таких местах особенно заметна северная сдержанность: пейзаж строгий, цветовая палитра почти монохромная, а тишина кажется густой.

Отдельный штрих — пограничное положение. До Норвегии отсюда всего около 15 км, и из-за этого навигаторы иногда ведут себя странно, будто "переставляя" вас на соседнюю территорию. У залива есть и финское название — Пеуравуоно, что переводят как "оленья губа": эти берега помнят разные эпохи и культуры, от саамских и финских топонимов до русских поселений.

Как добираются и почему путь считают непростым

Маршрут обычно проходит пешком: либо от побережья, либо от озера Трифонаярви через каменистые низины. Дорога выходит длинной — до 40 км туда-обратно, с перепадами рельефа и участками, где приходится идти по голому камню. Зато из-за редких людей здесь легко встретить зайцев и куропаток: животные не привыкли к постоянному вниманию и держатся спокойно.

Важно помнить, что это северный приграничный район: планировать поход стоит аккуратно, с пониманием условий местности и связи. Даже летом погода здесь умеет резко "переключаться", а рельеф местами не прощает спешки.

Следы войны и неожиданная "летняя жизнь" тундры

По дороге попадаются заросшие окопы, стрелковые ячейки и остатки немецких позиций — в годы боёв здесь стояли опорные пункты. До сих пор находят фрагменты снаряжения и элементы боеприпасов, поэтому к любым "находкам" лучше относиться максимально осторожно и не трогать подозрительные предметы.

Чем ближе к морю, тем строже становится картина: деревья сходят на нет, остаются мхи, травы и гранит. И именно здесь север удивляет контрастом — на фоне камня вдруг появляются яркие цветы, бабочки и сочные луга. Летом работает полярный день: солнце почти не уходит за горизонт, и можно даже обгореть, хотя в тенистых местах ещё держится снег.

Вода, которая выглядит тёплой, но ею не является

Залив славится прозрачностью: на дне видны морские ежи и гребешки. Однако купание — занятие только для очень смелых: даже летом вода редко бывает теплее +10 °C. С берега это море выглядит обманчиво спокойным, но холод напоминает о себе сразу.

Автор Елена Кузнецова
Елена Кузнецова — эксперт по сервисному менеджменту (РГУТИС) с 15-летним стажем. Специалист по аудиту отелей и стратегии развития внутреннего туризма.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

