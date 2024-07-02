Назвав Россию страной с высокими доходами, Всемирный банк учёл доходы не только среднего класса, но и супербогатых россиян, поэтому и получил такие привлекательные цифры, рассказал NewsInfo.Ru научный руководитель института экономики РАН Руслан Гринберг.

Ранее Всемирный банк включил Россию в список стран с высоким уровнем доходов на основании того, что, согласно данным банка, на каждого жителя РФ приходится 14 250 долларов валового дохода. В свою очередь, Росстат подсчитал, что большинство россиян (26%) имеют зарплату в диапазоне 27-45 тысяч рублей, что меньше среднего дохода в РФ — от 30 до 60 тысяч рублей в месяц. Только 11% россиян получают залплату свыше 100 тысяч рублей, гласят данные Росстата.

"Я думаю, что наша статистика, как ни странно, более справедлива. И это очень серьезно коррелирует с теми представлениями, которые есть у экономистов по поводу среднего класса в стране, которого сейчас не больше 10%. Это говорит о том, что наши данные более объективные и более правильные", — прокомментировал данные Всемирного банка эксперт.

По словам Гринберга, помимо среднего класса в России есть еще и суперсредний, а также категории россиян с высокими доходами и очень высокими (2-3% населения).

"Они (Всемирный банк — прим. ред.) учли, похоже, эти супербольшие зарплаты наших олигархов, точнее, магнатов. Олигархи сами руководят, а магнаты не участвуют в управлении страной. Но они очень богатые. И, может быть, эта высокая цифра в России, которая получилась у Всемирного банка, как раз связана с тем, что супербогатые имеют очень высокие доходы, несопоставимые с такими же супербогатыми в других странах", — пояснил он.

Показатель 14 250 долларов валового дохода на одного россиянина, который приводит Всемирный банк, приятен в теории, но фактически ничего не значит, добавил Гринберг.

"Если 2-3% получают совершенно сумасшедшие доходы, когда вы их делите на количество людей, вы получаете высокую цифру. Если вы получаете, например, 300 тысяч, а ваш начальник получает 4-5-10 миллионов, то в среднем вы хорошие деньги должны получать. И они как раз этим и занимаются. Отсюда такие приятные для нас данные, которые позволяют думать, что у нас все в порядке", — подытожил собеседник NewsInfo.Ru.

Фото: Freepik.