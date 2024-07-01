В Санкт-Петербурге начались общественные обсуждения законопроекта о содержании собак, которые продлятся до 1 сентября. Спикер городского парламента Александр Бельский рассказал, что законопроект опубликован на сайте законодательного собрания и предусматривает дополнительные требования к содержанию собак и введение штрафов за нарушения.

Ключевые положения законопроекта включают:

Запрет на оставление собак без присмотра за пределами места содержания (штраф 2-4 тыс. рублей).

Запрет на нахождение с собаками на массовых мероприятиях, детских и спортивных площадках, пляжах, возле детских садов, школ и медицинских учреждений (штраф 1-3 тыс. рублей).

Обязательное нахождение потенциально опасных собак и собак выше 40 см в холке на поводке и в наморднике вне места их содержания (штраф 3-5 тыс. рублей).

Запрет на нахождение владельца с двумя и более крупными или потенциально опасными собаками одновременно вне места содержания (штраф 3-5 тыс. рублей).

Исключения предусмотрены для собак-проводников инвалидов по зрению. Общественные обсуждения проводятся заочно, и замечания будут приниматься через сайт заксобрания, сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org/Fernando Losada Rodríguez (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)