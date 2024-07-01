В Санкт-Петербурге начались общественные обсуждения законопроекта о содержании собак, которые продлятся до 1 сентября. Спикер городского парламента Александр Бельский рассказал, что законопроект опубликован на сайте законодательного собрания и предусматривает дополнительные требования к содержанию собак и введение штрафов за нарушения.
Ключевые положения законопроекта включают:
- Запрет на оставление собак без присмотра за пределами места содержания (штраф 2-4 тыс. рублей).
- Запрет на нахождение с собаками на массовых мероприятиях, детских и спортивных площадках, пляжах, возле детских садов, школ и медицинских учреждений (штраф 1-3 тыс. рублей).
- Обязательное нахождение потенциально опасных собак и собак выше 40 см в холке на поводке и в наморднике вне места их содержания (штраф 3-5 тыс. рублей).
- Запрет на нахождение владельца с двумя и более крупными или потенциально опасными собаками одновременно вне места содержания (штраф 3-5 тыс. рублей).
Исключения предусмотрены для собак-проводников инвалидов по зрению. Общественные обсуждения проводятся заочно, и замечания будут приниматься через сайт заксобрания, сообщает ТАСС.
Фото: commons.wikimedia.org/Fernando Losada Rodríguez (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Зеленский инициировал "смену" во власти Украины
Украинские ведомства готовят значительные изменения в кадровом составе правительства, поэтому было принято решение перенести заседание Верховной рады, сообщил депутат Ярослав Железняк.
США приведет мир к катастрофе
Решение направить американских наемных солдат на Украину может вызвать ухудшение ситуации с Россией и принести вред интересам Соединенных Штатов, заявил кандидат от Республиканской партии в избирательном округе Вашингтона, бывший сотрудник спецназа Джо Кент в беседе с журналистом издания The American Conservative.
Аналитики МТС: самым популярным смартфоном среди россиян стал Redmi A2+ (64 ГБ)
Аналитики мобильного оператора MTC провели исследование российского рынка смартфонов, выявив основные тенденции и популярные модели.
В США выяснили, что риск унаследовать болезнь Альцгеймера от матери выше, чем от отца
Ученые из Массачусетской больницы общего профиля и Центра женского здоровья имени Бригама в США выяснили, что риск развития болезни Альцгеймера выше у тех, чьи матери страдали когнитивными нарушениями, по сравнению с отцовской линией.